Cumhuriyet Mahallesine bayram müjdesi

Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftarda, Cumhuriyet Mahallesi imar planlarının, birkaç ay içinde tamamlanacağının da müjdesini verdi.

Cumhuriyet Mahallesi Pazaryerinde gerçekleşen iftar etkinliğine muhtarlar, meclis üyeleri ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Ney dinletisinin ardından, dualarla iftar yapan Cumhuriyet Mahalleliler, Ramazan ayının bereketini paylaştı. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Akpınar, iftara katılanlarla fotoğraf da çektirdi. Vatandaşlara, çorba, tas kebabı, pilav ve tatlı ikram edildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Ramazan ayı, dostluk ve dayanışma duygularının pekiştiği bir aydır. Bu güzel ayda, sizlerle gönül soframızı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Bizler için özel bir önem taşıyan Cumhuriyet Mahallemizde, imar planlarını kısa süre içinde tamamlayacağız. Modern konutlar, yeşil alanlar, otopark ve parklarla, mahallemize yakışır, örnek bir dönüşüme imza atacağız. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Daha güzel ve aydınlık günlere kavuşmak dileğiyle, Ramazan Bayramınızı kutluyorum” dedi.