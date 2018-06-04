Cumhuriyet Meydanında iftar şöleni

Ne kadar terör örgütü mevcut ise içerden ve dışarıdan saldırdıkları ayan beyan ortadadır. Bunları biliyor ve görüyoruz” dedi.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı’nın geleneksel hale getirdiği Fırat Yılmaz Çakıroğlu İftar Sofrası Cumhuriyet Meydanında İzmirlileri ağırladı. Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen iftara, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Necat Karataş, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP İzmir il başkan yardımcıları, il yöneticileri, ilçe başkanları ve merhum Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun babası Fuat Çakıroğlu katıldı. Binlerce katılımcı hep bir ağızdan vatan ve millet için edilen dualara “Amin” diyerek orucunu açtı.

İftarın ardından konuşma yapan Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur, “Geçtiğimiz günlerde Misak-ı Milli sınırlarımızda yer alan Kuzey Irak’ta şehadet şerbeti içen Uzman Çavuş Ünal Demir, Uzman Çavuş Seyfettin Akbaş ve Uzman Çavuş Sercan Koçak’a Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Sınırlarımız içerisinde veya sınır ötesinde mücadelesini sürdüren askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” diyerek şehitlerimizi andı.

“Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor”

Başarıları ile gurur veren orta öğretim ve lise teşkilatlarına değinen Ülkü Ocakları İl Başkanı Tayfur, “Yalnızca bulunduğumuz ilin değil, tüm vatanın kısacası üzerinde güneş batmayan Allah davası mensubu Türk-İslam ülkücülerinin buluştuğu, Türk gençliğinin asil mücadelesinin sürdüğü öncü, örnek, önder olacak nesillerin yetiştiği Ülkü Ocakları dün olduğu gibi bugün de sahip olduğu kırılmaz çizgiyi temsil ederek faaliyetlerine devam etmektedir. Temellerini binlerce yıllık tarihimizin yapı taşlarıyla oluşturan şanlı tarihinde binlerce şehit ve gazisi bulunan Müslüman Türk milletinin dünyaya nizam vermesi hedefiyle hareket eden, böyle kutsal bir kurumun İzmir’deki temsil noktasında olan bizler yapılan çalışmalar, uygulanan eğitim programları, aktif teşkilatlanma çabaları ile ilçe, mahalle ve sokak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti kuşatılmış durumdadır”

Türkiye’nin içeriden ve dışarıdan saldırı altında olduğuna dikkat çeken Başkan Tayfur, “Bildiğiniz üzere liderimiz Devlet Bahçeli öngörülü tavrı ile Türk milletinin ufkunu aydınlatmak amacıyla erken seçim çağrısı yapmış ve bu çağrı karşılık bulmuştur. Şu an ise 24 Haziran Genel Seçimleri sürecine girmiş bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti kuşatılmış durumdadır. Ne kadar terör örgütü mevcut ise içerden ve dışarıdan saldırdıkları ayan beyan ortadadır. Bunları biliyor ve görüyoruz. Çatısı altında bulunduğumuz milliyetçi ülkücü hareket tarih sahnesinde nice oyunlara nice tezgahlara karşı gelmiş, dik durmuş mücadele etmiştir. Çok şükür her daim alnının akıyla üstesinden gelmiştir. Kurulan oyunları idrak ediyoruz. Soğuk kanlı ve sağduyulu davranıyoruz. Çünkü Türk gençliğine güveniyoruz” şeklinde konuştu.

“Cumhur İttifakına sımsıkı sarılacağız”

24 Haziran seçimlerinin önemine de değinen İl Ocak Başkanı, “Ortak paydamız vatan diyerek, devlet ve millet olarak tek bir yürek olma arzusuyla hareket ediyoruz. 24 Haziran 2018 seçimlerinde liderimiz Devlet Bahçeli’nin yine öngörülü tavrı ile özenle ortaya koymuş olduğu Cumhur İttifakı tesis edilmiştir. Türk gençliğinin kılavuzu Genel Başkanımız Olcay Kılavuz’un da ifade ettiği gibi cumhurun ittifakına sımsıkı sarılacağız. İnanıyor ve güveniyoruz ki 24 Haziran Genel Seçimleri ülkemizin tünelden önceki son çıkışı, kader anıdır. Geçmişimizde olduğu gibi bizim safımız her daim, Türk gençliğinden, Türk milletinden ve Türk İslam ülküsünden yanadır. Sıratı müstakim gibi yürüdüğümüz yolumuzda şehidimizle, gazimizle, taş medresemizle, geçmişimizi geleceğe taşıyıp milliyetçi hareketi, ülkücülükten geçinenlere, düşmanlara, nefret ve kin besleyenlere asla ve asla kurban etmeyeceğiz. Kanımızın, canımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz” dedi.