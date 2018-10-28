Cumhuriyeti işaret diliyle kutladılar

kuruluş yıl dönüme özel ve anlamlı bir mesaj yayınladı. Buca Belediyesinin işaret dili kursiyerleri eğitimlerinin ilk haftasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünü işaret diliyle anlatıp 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Buca Belediyesinin Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirdiği, ailesi ve çevresindeki işitme engelli bireylerle daha iyi iletişim kurmak isteyen vatandaşların ve öğretmen adaylarının yoğun ilgi gösterdiği İşaret dili kursu gurur veren çalışmalarıyla dikkatleri çekiyor. Buca Belediyesi Çamlıkule Spor, Kültür ve Sanat Merkezinde açılan ve yaklaşık 2,5 ay sürecek işaret dili eğitimlerine başlayan kursiyerler, kendilerine özgürce yaşam ve eğitim şansı veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarını sunmak için ve kurduğu cumhuriyete bağlılıklarını anlatmak için anlamlı bir çalışmayla ortaya koydu.

Eğitimlerinin ilk haftasında harfleri öğrendikten sonra harekete geçip sıkı çalışmaya girişen kursiyerler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çalışma hazırladı. 17 Bucalı kursiyer, Mustafa Kemal Atatürk'ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünü işaret diliyle aktardı, cumhuriyetin 95. yılını kutladı.