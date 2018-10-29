Cumhuriyet'in 95. yılı kutlamalarına İzmir'de görkemli final

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl kutlamaları İzmir'de görkemli finalle son bulurken, sevilen grup MFÖ de Gündoğdu Meydanı'nı dolduran on binlerce İzmirli'ye konser verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir haftaya yaydığı etkinliklerle kutlanan Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim akşamı görkemli bir finale sahne oldu. Gece geç saatlere kadar süren Cumhuriyet Bayramı kutlamaları fener alayı yürüyüşüyle başladı.

350 metrelik dev Türk bayrağını taşıdılar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve toplumun her kesiminden binlerce İzmirli, kol kola girerek marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü. İzmirliler, 350 metrelik Türk Bayrağını Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na taşıdı. Geceye görkemli havai fişek ve ışık gösterileri de damga vurdu. Denizde yapılan Flyboard gösterisi de büyük alkış aldı. Birinci Kordon, Türk bayrakları ile kırmızıya boyandı. Öte yandan havadan, karadan ve denizden onlarca polis güvenlik önlemleri aldı.

Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahnede İzmirlilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Ulu Önderimizin bize verdiği emanete sahip çıkacağız. Bugün buradaysak bağımsız yaşayabiliyorsak biz hepsini Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bunu hiçbir zaman unutmadan ulu önderimizin neferi olarak savunmak zorundayız. Çünkü emperyalist güçler ülkemizi ekonomi ve siyasi olarak zapt etmek istiyorlar. Atatürk inkılapları için hürriyet için kadın hakları için hepinizi mücadeleye çağırıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Beni 15 yıl belediye başkanı yaptınız, bundan dolayı da size sevgilerimi sunuyorum” dedi.