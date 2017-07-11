İçerisine girdiğinizde açıkçası bir ’sivil muhtıra girişimini’ Maltepe mitinginde görmüş oluyoruz" dedi.

İHA, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde 37 ilde 45 ayrı noktada 65 fotoğraftan oluşan ‘Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık’ sergisi açtı. İzmir Konak Meydanı’ndaki sergiyi gezdikten sonra CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ’Adalet Yürüyüşü’ ve ardından Maltepe’de yapılan mitingle ilgili konuşan AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Mitingdeki açıklamalarda çok çelişkililer var. ‘FETÖ ile mücadele edin’ diyor. ‘Nasıl mücadele edilecek?’ diye sorduğumuzda ‘OHAL’i, kaldırın FETÖ ile mücadele edin.’ Nasıl mücadele edilecek kardeşim? Devletin içinde 40 yıldır girmiş bir yapı ile alakalı başka türlü mücadele etme şansın mı var? Maddelere bakıyorsunuz neredeyse hükümete, affedersiniz kendisi dediği için söylüyorum; sivil muhtıra verme girişimi olarak görüyorsun. Suudi Arabistan’ın Katar’a söylediği ‘onu yap, şunu çıkart’ gibi onun da hükümete, iktidara vermiş olduğu bazı sözüm ona talimatlar. İçerisine girdiğinizde açıkçası bir ’sivil muhtıra girişimini’ Maltepe mitinginde görmüş oluyoruz. Nasıl diğer muhtıralarda gerekli cevabı vermişsek, bu konuda zaten partimizin ve hükümetin yetkili organları gerekli cevabı vermekte ve vermeye devam edecek" diye konuştu.

"MİT tırları ile ilgili meselede bir dahliniz var mı?"

Açıklamasında yürüyüşü eleştiren Dağ, "Yürümek, tepki ortaya koymak, demokrasinin içinde olan bir şeydir. Ancak bu demokratik tepkiyi ortaya koyan kişiye ve tarza göre yapacağımız yorumlar değişir. Ana muhalefet partisi genel başkanı, bir ‘Adalet Yürüyüşü’ gerçekleştiriyor. Bu ana muhalefet partisi genel başkanının, Meclis’te muhalefet yapmak gibi bir imkanı var. Bu imkanı değerlendirmeyip insanları sokağa davet ediyor olması, bu hareketin doğru olmadığını gösteren en büyük göstergelerden biri. Adalet konusunda bir problem olduğu kanaatinde iseniz niye sadece Enis Berberoğlu tutuklandığında böyle bir hareket içerisinde yer aldınız? Acaba Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasıyla alakalı mesele, yani MİT tırları ile ilgili meselede bir dahliniz var mı? Çünkü adaletle ilgili genel bir problemden dolayı bir iddianız var ve yürüyor iseniz, ama sadece Enis Berberoğlu tutuklandıktan sonra yürümüş iseniz insanın aklına bu tür sorular gelir. Acaba MİT tırları ile ilgili yapılan bu soruşturmada CHP genel başkanının da bir dahli var mı? Dünyanın Türkiye’nin terör örgütlerine destek veriyor algısını genişletme noktası olan bu hareketin içinde Sayın Kılıçdaroğlu da var mı?" ifadelerini kullandı.

"Topluma anlatabileceği hiçbir şey yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 Temmuz gecesi sergilediği tutumu da eleştiren Dağ, şöyle konuştu:

"Önemli olan 15 Temmuz gibi bir gecede sizin ortaya koymuş olduğunuz duruş ve cesarettir. O gece ana muhalefetin genel başkanı olarak Atatürk Havalimanı’na indiğinizde, kapıda tank olduğunu size söylediklerinde ilk yapmanız gereken tankın üstüne çıkıp o fotoğrafı vermekti. O saatte o görüntüyü vermiş olsaydınız, şu anda belki yaşananların çoğu yaşanmayacaktı, o darbecilerin direnci daha erken kırılacaktı. Sizin de bu devlet, bu millet, bu vatan için bir şey yaptığınızı düşünmüş olacaktık. Ama o gün o tankın üstüne çıkmayıp belediye başkanının evine saklanıp süreci televizyondan takip etmeniz, telefonla dahi süreçle alakalı dahlinizin olmaması, gece saat 3’e kadar ‘kim kazanacak’ diye bakmanız ve ondan sonra tavır sergilemeniz, bugünkü yürüyüşü değersizleştiriyor ve basitleştiriyor. Bu görüntülerden sonra CHP genel başkanının bu topluma anlatabileceği bence hiçbir şey yok."