İzmir Konak Meydanı’nda bulunan sergiyi gezen AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ, "İHA, o gece milletten ve vatandan taraf olduğunu, en açık ifade ile milli olduğunu göstermiş oldu" dedi.

15 Temmuz’da başarısızlıkla sonuçlanan FETÖ’nün hain darbe girişimin üzerinden tam bir yıl geçti. O hain gecede, İHA muhabirleri tüm Türkiye’de yaşananlara şahit oldu. İHA, sorumlu habercilik anlayışıyla demokrasi zaferini tüm dünyaya servis etti. O uzun gecede yaşanan destansı kahramanlıklar, milletin tanklara vatan sevgisiyle kafa tutuşu da hem görüntüler, hem de fotoğraflarla hafızalara kazındı. İHA, 15 Temmuz’un hafızalardan silinmemesi için 37 ilde 45 ayrı noktada sergi açtı. İHA İzmir Bölge Müdürlüğü de, 65 fotoğraflardan oluşan ‘Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık’ isimli sergiyi Konak Meydanı’nda vatandaşların beğenisine sundu. Kanlı gecede meydanlara dökülen ve demokrasi zaferine şahitlik eden onlarca İzmirli de, İHA’nın sergisine yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, İHA’nın açtığı sergideki fotoğrafları dikkatle inceledi. İHA İzmir Bölge Müdürlüğü personelleri de, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek fotoğrafların hikayelerini anlattı. ‘Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık’ sergisini, AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da gezdi. Dağ, fotoğrafları tek tek inceledikten sonra önemli açıklamalarda bulundu.

"Ders çıkaracağımız iki açık nokta var"

15 Temmuz’un, ülke tarihinde çok önemli bir gün olduğunu belirten Dağ, "15 Temmuz, aslında sadece cumhuriyet tarihinin değil, insanlık tarihinin en alçak işgal girişimine maruz kaldığımız bir gün. 16 Temmuz ise, yeniden diriliş ve kurtuluş günü olarak tarihe geçti. Tarih, ders çıkarmak için geçerli olan bir husus. Ders çıkaracağımız iki açık noktalardan birincisi; devlet içine sızmış FETÖ yapılanması, 40 yıldan bu yana belli bir mekanizma içerisinde yerler edinip bu darbe girişimini başındakilerin emir ve talimatıyla gerçekleştirmek istedi. Bu, bizden sonraki nesiller için ders alınması gereken bir nokta. Bundan sonra böyle bir yapılanma eğer devlet içerisinde söz konusu olursa, buna mahal vermemek, buna yola açmamak noktasında önemli bir ders oldu. İkincisi; 15 Temmuz’da bu hadise duyulur duyulmaz insanların sokaklara çıkmasıyla bu işgal girişimini savurmuş olması. Milletimizin 100 yıl önce Çanakkale’de 250 bin şehit vererek koruduğu bu ülkeyi, bugün de bir gecede 250 şehit vererek aynı şekilde nasıl koruduğunu açık şekilde gösteriyor. Bu millete, ‘vatan, millet, ezan’ dediğinde her şeyi bir kenara bırakıp bunları korumak ve kollamak noktasında meydanlara çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

"İHA milli olduğunu gösterdi"

İşgalcilerin, 15 Temmuz gecesi insanların haber almasını engellemek için çalışma içerisinde olduğunu hatırlatan Dağ, İHA’nın darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasındaki katkısı hakkında şunları söyledi: "O gece İhlas Haber Ajansı da diğer medya kuruluşlarımız gibi üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Milletten ve vatandan taraf olduğunu, en açık ifade ile milli olduğunu göstermiş oldu. İhlas Haber Ajansı’nı kalbi bir şekilde tebrik ediyorum. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. ‘Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık’ sergisi çok güzel olmuş. En başından en sonuna kadar o geceyi fotoğraflarla anlatan, o gecenin duygusunu kronolojik sıraya göre anlatan bir sergi olmuş. İzmir’in en yoğun yeri olan Konak Meydanı’nda bu fotoğrafların sergilenmiş olmasının ayrıca önemi var. Vatandaşlarımız da bu sıcağa rağmen yoğun ilgi gösteriyorlar."

Hatıralar siteye yüklenecek

AK Parti Genel Merkezi olarak 15 Temmuz’la ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Dağ, "15 Temmuz gecesi milyonlarca kişinin hatıraları var. O hatıralar insanların zihninde. Biz, www.onbestemmuzhatiralari.com sitesi üzerinden insanların hatıralarını gururla onurla bahsettiği hususları toparlıyoruz. Vatandaşlarımızdan, o geceye dair hatıralarını, demokrasi mitinglerindeki anılarını fotoğraflarla birlikte siteye yüklemelerini istiyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte bu kitaplaşacak" diye konuştu.

Sergi 15 Temmuz’a kadar açık

İHA İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın ve İHA İzmir Bölge Haber Müdürü Hakan Gözalan, AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ’a sergi gezisinde eşlik etti. Özcan Aydın, sergide yer alan İHA objektifine yansıyan 65 fotoğrafla ilgili Dağ’a detaylı bilgi verdi. Aydın, ‘Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık’ sergisine destek veren İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, serginin 15 Temmuz gecesine kadar açık olacağını ve tüm İzmir halkını sergiye davet ettiklerini belirtti.

"Bir yıl geçti ama aynı acıyı yaşıyoruz"

Öte yandan, vatandaşlar da sergiyi çok beğendiklerini söyledi. Mustafa Özcan isimli bir vatandaş, duygularını "Sergi çok güzel olmuş. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Eğer darbe girişimi başarılı olsaydı bugün Türkiye bitmişti. Üzerinden bir sene geçti ama aynı acıyı yaşıyoruz. Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Bu fotoğrafları görünce o güne döndüm. Bu fotoğraflar her şeyi gösteriyor. Cenab-ı Allah gönderden bayrağımızı, minareden ezanımızı dindirtmesin. Şu güzel Türkiye Cumhuriyeti’ni böldürtmesin" şeklinde ifade etti.