Daha temiz bir Buca

Yeraltı çöp konteynerleri ve yeni nesil atık üniteleriyle temizlik hizmetlerinde modernizasyona giderek çağı yakalan Buca Belediyesi, kent genelindeki 49 mıntıkada yapılan çalışmalarda günde 380 ton evsel atık, 100 ton da moloz toplayıp çevre ve görüntü kirliğinin önüne geçiyor.

Buca Belediyesi, ‘yaşanabilir bir Buca’ hedefi için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüp teknik ekipmanlarını güçlendirerek 4,5 yıllık süreçte ilçede yoğun bir temizlik mesaisi yaptı. Yıl içinde 47 mahalle, 52 cadde,4 bulvar ve 3 bin 720 sokak, pazaryerleri, balık ve sebze hallerinin yanında stadyumlar, üniversite yerleşkeleri ve sanayi sitelerine de temizlik hizmeti sunan Buca Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yarım milyona yaklaşan nüfuslu Buca ilçesine hizmet götürüyor. Temizlik ekipleri, 49 mıntıkada 25 çöp toplama aracıyla üç vardiyalı olarak yürüttükleri çalışmalarda günde 380 ton çöp topluyor.

Modern ünitelerle çağdaş görünüm

Bucalıların daha temiz ve sağlıklı sokaklarda yaşama imkanı sunmak amacıyla 50 bölgeye 100 adet yeraltı çöp konteyneri yerleştiren Buca Belediyesi, yer altı ünitelerine uygun olmayan bölgelerde de atık ünitelerini yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. İlçede 290 adet yeni nesil yer üstü çöp konteyneri ile kent sokaklarında modern bir görüntü hakim kılınırken, bin 500 adet suni çim kaplı çöp konteyneri saklama kabinleri ile görüntü kirliliğine son verildi. Sokaklar, pazar yerleri, ibadethaneler ve okullarda düzenli olarak süpürge yapan ekipler, kentin farklı noktalarında yer alan 5 bin 200 adet çöp konteyneri dezenfekte edip yıkayarak da kötü koku oluşumunu ve çirkin görüntüyü ortadan kaldırıyor.

Günlük 50 ton moloz

Belediye ekipleri görüntü ve çevre kirliliği oluşmaması için ev ve iş yerlerinin moloz atıklarını kaldırmada da yoğun mesai harcıyor. Özel moloz araçları ile ev, sanayi ve mobilya atığı toplayan Buca Belediyesi ekipleri, günde 100 ton moloz atığı toplaması yapıyor.