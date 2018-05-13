Dana Bayramı’nda Afrika rüzgarı esti

Konak Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 12.’si düzenlenen kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen kortej yoğun ilgi gördü.

12. Uluslararası Dana Bayramı kutlamaları, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açılan ‘Hayatın içinden Afro-Türkler’ sergisiyle başladı. Ardından "Afrika’dan Anadolu’ya" başlıklı panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Dr. Şebnem Sençerman’ın yaptığı panelde antropolog Prof. Dr. Mahir Şaul, tarihçi Faruk Türközü ve Tarihçi Ali Özçelik konuştu. Etkinlikler kapsamında ayrıca tarihçi Prof. Dr. Nikki Brown’un "Kenya’dan İstanbul’a Kölekıyısı" adlı kitabı tanıtıldı. Afro-Türk Perküsyon Grubu tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından Turgay Karasolak zeybek gösterisi kutlamalara renk kattı. Dana Bayramı’nın olmazsa olmazı olan dana korteji ise her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki ÖSYM binası önünden başlayan yürüyüş, Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne kadar sürdü. Korteje Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir’de yaşayan Afro-Türklerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Geleneksel kıyafetleri ile dikkat çeken Afro-Türklerin kendilerine özgü danslarıyla yaptıkları yürüyüş büyük ilgi gördü. Temsili ‘dana’ ile yapılan yürüyüş çevredekiler tarafından görüntülendi.

“Bayramları birlikte kutlayalım”

Kortej yürüyüşünün ardından düzenlenen törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Dana Bayramı’nın İzmir’in tarihi zenginliğinde iz bırakan önemli olaylardan biri olduğunu söyledi. Pekdaş, “Bu zenginliklerin unutulmaması gerekiyor. Çünkü bunlar birike birike İzmir hoşgörüsü ortaya çıkıyor. Geçmişimizi geleceğe sağlam bir şekilde aktarmak için bu farklılıkları korumak, İzmirlilik kimliğini, İzmirlilik kültürünü hep yaşatmak zorundayız. Bu bir özgürlük çabası da aynı zamanda. İzmirliler olarak farklılıklarımızdan korkmuyoruz. Aksine bu farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Bu zenginliklerin yaşaması bizi geleceğe taşıyor diye düşünüyoruz. İzmir şehrinin kuruluşunda da, temelinde de bu düşünce var” dedi.

Farklı kültürlerde de olsa bayramların güzelliklerin habercisi olduğunu dile getiren Pekdaş, “Bizi körelten, bizi fakirleştiren bu gidişe tamam demek ve bu tamamın üstüne yeni bir bereket ve yeni bir uyanışın gelmesini sağlamak, bu bayramları birlikte kutlamakla mümkün” diye konuştu.

Dana Bayramı nedir?

İzmir’de yaşayan Afrika kökenli Türklerin kültüründe yer alan ‘Dana Bayramı’, 1800’lerden 1920’lerin sonuna kadar kutlanmıştır. Daha önce üç hafta süren kutlamalarda godyaların (Afrika topluluğu ileri gelenleri) topladığı parayla dana alınır ve mayıs ayının ilk cumartesi günü kurban edilirdi. 2006 yılından itibaren Afro-Türk Derneği tarafından kültür ve gelenekleri yaşatmak amacıyla ‘Dana Bayramı Festivali’ adıyla gerçekleşen kutlamalar iki gün sürmekte ve artık kurban kesilmemektedir.