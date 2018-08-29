Dana Ferdinand ‘Huzur Çiftliği’nde

günü kesilmemek için Rize İyidere’de kaçarak denize giren ve bayramın son günü Trabzon Sürmene’de yüzerken bulunan dana ‘Ferdinand’, ünlü sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınarak İzmir’deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı’na gönderildi.

Rize’nin İyidere ilçesinde günü kesilmek üzereyken ipini kopartarak kaçan dana, sahiplerinin peşinden koşmasına rağmen izini kaybettirdi. Bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Çamburnu mevkiinde denizde yüzerken görülen dana, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın ardından ünlü sanatçı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Platformu olarak danayı satın almak istediğini sosyal medya üzerinden belirtti. Levent daha sonra adını ‘Ferdinand’ koydukları danayı satın aldıklarını açıkladı. Hayırsever vatandaşlar Arif Y. ve Ali Kemal S. tarafından parası ödendiği öğrenilen dana, bir kargo şirketine ait kamyona bindirilerek İzmir Kemalpaşa’daki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı’na ulaştı. Ferdinand’ın çiftliğe getirilmesi için İzmir’den Trabzon Of’a iki şoförle birlikte nakil aracı gönderildi. Ferdinand, dün akşam 18.00 sıralarında yol çıktı ve 3 bin kilometrelik bir yol kat etti. Kamyonu kullanan şoförler, mola yerlerinde çiftliğin kurucusu Sibel Çağlar’a sık sık fotoğraflar atarak bilgilendirmede bulundu. Çiftliğe getirilen Ferdinand’ın oldukça ürkek olduğu gözlenirken, kamyondan inmeme konusunda da direndiği görüldü. İki şoför ve çiftlik kurucusu Sibel Çağlar, yoğun çabalarla danayı kamyondan indirerek barınacağı alana götürdü. Çağlar, bu sırada Ferdinand’ı sakinleştirmek için sevgi sözcükleri sarf etti. Bir anda özgürlüğün ve mücadelenin sembolü olan dana Ferdinand’a ismi, boğa güreşlerine çıkmak üzere seçilen boğa Ferdinand’ın çiftlikten kaçış hikayesinin anlatıldığı animasyon filmden esinlenerek verildi. Dana Ferdinand, özellikle istismara uğrayan, engelli ve ölüme terk edilmiş 700’ün üzerinde hayvanın bulunduğu çiftlikte huzur içinde yaşayacak.

Levent, Ferdinand’ı ziyaret edecek

Ferdinand’ın kurtarılması için büyük çaba sarf eden Haluk Levent, İHA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bayramın üçüncü günü, bu haberi gördüm. İçin el vermedi. Yakalandı, bulundu ama hemen kesilemeyeceğini tahmin ediyordum. Muhakkak beslenip güçlendikten sonra dananın başka bir pazarda satılacağını düşündüm. Araştırma içerisine girdim ve Trabzon’da olduğu ortaya çıktı. Zaten benimle birlikte gazeteciler de bulmuş. Dananın iki sahibi vardı. İkisi ile ayrı ayrı görüştükten sonra arkadaşlarımı aradım ve ‘biz bu danayı Ahbap olarak alacağız ve parasını siz ödeyeceksiniz’ dedim. Onlar da sağ olsunlar almışlar. Danayı alıp İzmir’e gönderdik. Dananın adını Ferdinand koyduk. İsmini kızım koydu. Bu bir çizgi film kahramanıydı. Ferdinand’ın o çiftlikte kalmasını, kesilmemesini istedik. Bu tam anlamıyla duygusal bir durum. Bu olayın Türkiye’nin gündemine oturacağını beklemiyordum. Sibel Hanım çiftlik hayvanları için çitlik kurunca onunla irtibat kurdum ve hoşuma gitti. Onlar Ferdinand’ı doğayla iç içe bakacak."

Levent, kızıyla birlikte Ferdinand’ı ziyaret edeceklerini de sözlerine ekledi.

"Artık Ferdinand bizimle"

Çiftliğin kurucusu Sibel Çağlar ise, "Ferdinand’ı bulmak için biz de, Haluk Bey’in arkadaşları da seferber olmuş durumdaydık. Sadece ortak noktada değildik. Ben birçok arkadaşıma söyledim, ‘bu çocuğu bulalım’ dedim. Kesilmeden bu çocuğu himayemize almak istedik. Bir arkadaşım, Ferdinand’ın sahiplerine ulaşıyor. Haluk Bey de bu sırada danayı alacağını söyleyerek tweet atıyor. Haluk Bey, Ferdinand’ı sahiplerine ulaştığında benim de Ferdinand’ı aradığımı öğreniyor. Sonra Haluk Bey bana ulaştı. ‘Ferdinand’ı biz alalım, siz bakımını sürdürün, nakil konusunda da bize yol gösterin’ dedi. Haluk Bey, gerekli ödemeleri yaptı, hayatını garanti altına aldı, biz de nakilni ayarladık. Artık Ferdinand bizimle" dedi.

"Geçmişini unutturmaya çalışacağız"

Ferdinand’ın yaşadığı travmadan dolayı biraz ürkek olduğunu belirten Çağlar, "Biraz hırçınlık gösterecek gibi gözüküyor. Güven sağlayacağı bir süre geçecek önce. Kendine ait bir saha planlıyoruz. İnşaatına en kısa zamanda başlayacağız. Önce sağlık kontrollerini yapacağız, ardından güvenini kazanmaya başlayacağız. Güvenini kazandıktan sonra özgür, sevgi dolu bir şekilde yaşamaya devam edecek. 3 gündür heyecandan, meraktan ve endişeden uyuyamadık. Sorumluluğumuz büyük. Ferdinand, meşhur ve travmatik bir çocuk. O yüzden inşallah biz artık geçmişini unutturmaya çalışacağız onun" diye konuştu.