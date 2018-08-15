Dar gelirli ailelerin çocukları için dev sünnet şöleni

Yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Vatanını Sevenler Federasyonu Ege Bölge Temsilciliği bir projeyi daha hayata geçiriyor. Federasyon dar gelirli ailelerin çocukları için 2 Eylül’de Çeşme anfi Tiyatro’da dev bir sünnet şöleni düzenliyor. Erkek çocuklarının ilk mürvetlerinin geleneklerimiz açısından çok önemli olduğunu belirten Vatanını Sevenler Federasyonu Ege Bölge Temsilcisi Serdar Tüzün, "Ekonomik koşullar nedeniyle dar gelirli aileler istedikleri gibi bir sünnet şöleni yapmakta zorlanıyor. Hem bizim hem de bu konulara duyarlı hayırseverlerin görevi de bu tür organizasyonlara öncelik etmek, bir nebze de olsa sorunlara çare üretmek. Biz de bu topraklarda, örf ve adetlerine bağlı yaşayan bir milletin evlatları olarak hareket edip, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Gönlü bundan yana olan tüm dostlarımızı da ’Bir çocuk da sen sevindir’ diyerek desteğe çağırıyoruz’’ diye konuştu.

Çocuklarını sünnet şölenine kayıt yaptırmak isteyen ailelerin de sosyal medyadan ’Bir çocuk da sen sevindir’ mahreciyle etkinlikle ilgili gelişmeleri takip edebileceklerini belirten Tüzün, "Aileler Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan dernek binamıza başvurarak kayıt yaptırabilirler. Ayrıca mail ve telefon ile de ulaşabilirler’’ dedi.

Tüzün, 2 Eylül’de Çeşme Anfi Tiyatrosu’nda Tepecik Senfoni Orkestrası‘nın sahne alacağı ve sürpriz gösterilerin olacağı sünnet şölenine tüm İzmirlilerin davetli olduğunu sözlerine ekledi.