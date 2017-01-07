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07 Ocak 2017 10:49

Davetsiz misafir

Davetsiz misafir

07 Ocak 2017 10:49

Uçarken yorulup İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndaki Kuğu Gölü’ne iniş yapan 6 aylık beyaz kuğu, tedavi altına alındı. Sevimli hayvan, tamamen iyileştikten sonra yeniden doğaya bırakılacak.
Avrupa’nın sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösterilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda “davetsiz” yavru beyaz kuğu sürprizi yaşandı. Doğal Yaşam Parkı üzerinden geçerken yorgun düşüp Kuğu Gölü’ne iniş yapan yavru beyaz kuğu, görevlilerce fark edilip tedavi altına alındı. Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, “İzmir’de türüne az rastlanan beyaz kuğu, 20 gün misafirimiz olacak. Bu süre içinde düzenli olarak sağlık kontrolünden geçireceğiz. Yaklaşık 6 aylık olduğunu tahmin ediyoruz. Kontrolleri tamamlandıktan ve sağlığının yerinde olduğunu gördükten sonra yeniden doğaya bırakacağız” dedi.



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