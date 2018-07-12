Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 30 Haziran 2018 tarihinde yapılan 25. olağan genel Kurulunda, sandıktan çıkan 27 sektörün başkanlarından oluşan TİM Sektörler Konseyi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. 71 bin ihracatçıyı temsil eden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yeni Başkanı İsmail Gülle’nin başkanlığında yapılan toplantıda, 4 yıl boyunca TİM Yönetim Kurulu üyesi olarak ihracata yön verecek kadrolar belirlendi. TİM Sektörler Konseyinin ilk gündem maddesi, önümüzdeki 4 yıl boyunca TİM Yönetim Kurulu üyesi olarak ihracata yön verecek kadroların belirlenmesi oldu. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu’nda Ege İhracatçı Birlikleri’nin temsilcisi oldu. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bugün itibariyle Yönetim Kurulumuzu belirledik. İlk toplantımızı da gerçekleştirerek karar bekleyen önemli konuları ele almaya başladık. Artık seçim bitti, çalışma, icraat ortaya koyma zamanı” dedi.

Yeni dönemde daha katılımcı bir yapı kuracaklarını belirten Gülle, şöyle devam etti:

"TİM’in seçim sürecinde de belirttiğim gibi, ihracata yön verecek konularda Yönetim Kurulu’nun karar vermesi şekli bir zorunluluk. Sektörlerimizin tamamını bu anlamda kapsayan Sektörler Konseyimizin çok daha aktif çalışmasını sağlayacağız. TİM’in muhtelif illerde, muhtelif sektörlerde 400’ün üzerinde delegesi var, delegelerimize her zaman daha yakın olacağız. Onları dinleyecek, önerilerini dikkate alacağız. Bu sayede çok daha başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum."

İhracatta 170 milyar doları aşarız

Yeni TİM yönetiminin Türkiye’ye ve ihracatçıya hayırlı olmasını dileyen Gülle, "İhracatımıza hayırlı olsun. İhracatımızı 500 milyar dolar bandına eriştirmek hepimizin ortak görevi, tüm çalışmalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımız olmak üzere, en kısa sürede Hükümet yetkililerimizi ziyaret edeceğiz, projelerimizi anlatacak, destek arayacağız. Bu yıl 170 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz, sonraki yıllarda her yıl rekorlar kırarak yolumuza devam etmeye kararlıyız" dedi.