Dedektif gibi iz sürdü, yüklü miktarda parayı sahibine teslim etti

Saatlerce iz süren iş yeri sahibi, çareyi sosyal medyada buldu ve cüzdanı sahibine saatler içerisinde ulaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, özel sektörde yönetici olan 39 yaşındaki Serap Polat, iş çıkışı yemek yemek için Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir’de bulunan bir restorana gitti. Polat, akşam yemeğini yedikten sonra hesabını ödedi ve makyajını tazelemek için lavaboya gitti. Polat, lavaboda makyajını yaptığı sırada, farkında olmadan cüzdanını düşürdü ve restorandan çıkarak evine gitti. Aradan geçen kısa bir süre sonra işletme sahibi Sim Öz, lavaboları denetlediği sırada Polat’ın düşürdüğü cüzdanı buldu. Cüzdanın kime ait olduğunu bakmak için cüzdanı açan Öz, yaklaşık 6 bin 400 TL nakit para, kredi kartları ve nüfus cüzdanına gördü. Bunun üzerine işletme sahibi Öz, önce müşterilere Serap Polat’ın kimliğinde bulunan resmi göstererek tanıyıp tanımadıklarını sordu. Yaptığı arama sonucu herhangi bir bilgiye ulaşamayan Öz, çareyi sosyal medyada aramakta buldu.

Sosyal paylaşım platformu olan Facebook’a giren Öz, Serap Polat adına açılmış hesapları tek tek inceleyerek cüzdan sahibine ulaşmaya çalıştı. Adeta dedektif gibi ince eleyip sık dokuyan Öz, yaklaşık 3 saat sonra cüzdanın sahibi Serap Polat’ın hesabına ulaştı. Polat’a cüzdanını yemek yediği restoran da düşürdüğünü anlatan Öz, cüzdanının güvenli bir yerde olduğunu belirterek gelip almasını istedi. Kısa bir süre sonra mekana gelen Polat, restoran sahibi Sim Öz’den cüzdanını aldı.

Cüzdanını birçok yerde aradığını belirten Polat, "Cüzdanımı burada düşürmüş olabileceğim hiç aklıma gelmedi. İşletme sahibi sahibi sağ olsun, bir emek vererek bir sosyal medyadan buldu. Bu devirde hala iyi insanların olduğunu görmek gerçekten mutluluk verici, kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.