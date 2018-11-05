Defineciler, antik kenti yağmalıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, varlığı 2 bin yıl öncesine dayanan antik kentte kültür gezisi düzenlenirken, uzmanlar, Niekaia kentinin Lidya ve Hristiyanlık dünyası açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Veli Sevin, "Bölgenin ilk kiliselerinden birinin burada olduğunu düşünüyoruz. Hazreti Meryem'le ilgili önemli bilgiler burada bulunuyor olabilir" dedi.

Ödemiş ilçesinde 2 bin yıllık antik kent olan Niekaia'ya bir kültür gezisi düzenlendi. Prof. Dr. Veli Sevin ile Prof. Dr. Necla Sevin önderliğinde düzenlenen geziye çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, gezi sırasında antik kentteki çeşitli noktaları ziyaret etti.

Prof. Dr. Veli Sevin ve Prof. Dr. Necla Sevin, yaptıkları açıklamada, Lidya uygarlığının önemli kentlerinden biri olan Niekaia'nın ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Antik dönemden kalan; tiyatrosu, su sarnıcı ve Roma döneminden kalan kilise duvarları ile açığa çıkarılmayı bekleyen Niekaia kentinin Lidya ve Hristiyanlık dünyası açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Veli Sevin, bir üniversitenin bu unutulmuş kente mutlaka el atması gerektiğini söyledi.

Hz Meryem ile ilgili bilgiler mi var?

Prof. Dr. Veli Sevin, gezinin kente dikkat çekmek amacıyla yapıldığını belirterek, "Bu kentin ilk sahipleri Lidyalılar. Taştan yapılmış yaklaşık 3 bin kişilik tiyatrosu toprakla örtülü ama ayan beyan ortada. Bu kent, Efes kadar olmasa da belki de yapılacak kazı sonrasında onun önüne geçebilecek özelliklere sahiptir. Bölgenin ilk kiliselerinden birinin burada olduğunu düşünüyoruz. Hatta Hazreti Meryem'le ilgili önemli bilgiler burada bulunuyor olabilir. Kentin daha fazla yıpranmaması ve define avcıları tarafından yağmalanmaması için biran önce önlem alınmalı. Bu gezi ile buraya dikkat çekmek istedik" dedi.

"Maalesef defineci terörüne kurban edilmiş durumda"

Prof. Dr. Necla Sevin de "Bir madenci kenti olan Neikaia, yakın tarihin en önemli madenlerinden civa barındırıyor. Şimdilerde önemi kaybolsa da geçmişte hem sağlık hem de altın ayrıştırma işinde kullanılmış. Civa bu bölgede 2 bin yıl öncesinden Cumhuriyet Türkiye'sine kadar üretmiş ve buradan önemli gelirler elde etmiştir. Civa aynı zamanda sağlık ve güzellik açısından da değerlendirilen bir maden. Arkeolojik kazılar yapıldığı takdirde; Türkiye, İzmir ve Ödemiş'imiz için iyi bir turizm geliri vadeden bu kent maalesef defineci terörüne kurban edilmiş durumda. Madenci şehri olan bu kentin defineciler tarafından talan edilmesinin önüne geçmeliyiz. Umarım, daha fazla talan edilmez ve ilgililerce bu kent uyuduğu tepelerden yüzyıllar sonra yeniden ayağa kaldırılır" şeklinde konuştu.

Gezi sonrasında bir açıklama yapan Efe Dağcılık rehberi İlhan Biçer de antik kentin kurtarılması gerektiği çağrılarını yineledi.

Öte yandan, Neikaia Antik Kenti'nde yapılan yüzeysel çalışmalarda bulunan tıp aletlerinden, sikke ve seramik parçalara kadar pek çok eser Ödemiş Müzesi'nde sergileniyor.