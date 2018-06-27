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27 Haziran 2018 11:33

Delphi Technologies ‘Mükemmellik Ödülleri’ sahiplerini buldu

Delphi Technologies, ‘Mükemmellik Haftası’ olarak ilan ettiği dönem boyunca İzmir’de bulunan üretim tesislerinde çalışanlarının katılımıyla çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenledi.

Delphi Technologies ‘Mükemmellik Ödülleri’ sahiplerini buldu

27 Haziran 2018 11:33

Hafta boyunca yapılan etkinlikler sonucunda düzenlenen tören ile ‘Mükemmellik Ödülleri’ de sahiplerini buldu.



Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Hafta boyunca yapılan etkinlikler sonucunda düzenlenen törenle Mükemmellik Ödülleri de sahiplerini buldu. Törenin ardından sahne alan sanatçı Bengü ise katılımcılara eğlence dolu anlar yaşattı.



Delphi Technologies, İzmir’de bulunan üretim tesislerinde çalışanlarının katılımıyla çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenledi. Etkinlik kapsamında kurulan Photobooth alanında en kreatif pozu veren çalışanlar, ‘Teşekkür Panosu’na iş arkadaşları için çeşitli mesajlar yazarken, ‘Bize bir şey olmaz abi’ isimli eğitici tiyatro oyununu da ilgiyle seyretti. Ayrıca, belirlenen etiketi kullanarak sosyal medyaya fotoğraf yükleyen çalışanlar arasından en çok beğeniyi alan fotoğraf sahipleri sürpriz ödüllere layık görüldü.



Hafta boyunca yapılan eğlenceli ve eğitici etkinlikler sonucunda, düzenlenen görkemli organizasyonla Mükemmellik Ödülleri de sahiplerini buldu. Törenin ardından çalışanlar önce DJ performansı ardından sanatçı Bengü ile eğlence dolu anlar yaşadı.




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