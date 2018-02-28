Üretim ve satış sonrası için İzmir’deki fabrikanın Delphi Technologies için önemli bir üs olduğunu açıklayan Butterworth, hem dizel, hem benzinli hem de elektrikli araçlarla ilgili ciddi geliştirmeler olduğunu ve Türkiye endüstrisi içerisinde önemli büyüme kat ettiklerini belirtti.

Geçen ay New York Borsası’nda gerçekleştirilen 4.5 milyar dolarlık işlem ile hem binek otomobil hem de ticari araç pazarına yönelik elektrikli araçlar ve içten yanmalı motorlar için çözümler geliştirmek ve araçların onarımı için gelecekte oluşacak talepleri karşılamak amacıyla yeni bir yapıya kavuşan Özellikle mühendislik alanında yetişmiş iş gücüne yatırıma devam edeceklerini söyleyen Butterworth, hem üretim hem de satış sonrası için İzmir’i önemli bir üs olarak gördüklerini belirtti.

Üç ana iş kolunda faaliyet gösteriyor

Delphi’nin güç ve aktarım sistemleri bölümünün ismini 2017 yılının aralık ayında Delphi Technologies olarak değiştirdiklerini söyleyen Butterworth, yeni kurulan 4.5 milyar dolarlık bu şirketin üç ana iş kolunda faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Butterworth, “Birinci iş kolumuz, içten yanmalı motor çözümleri, yakıt sistemleri, yakıt dağıtımı ve yönetimi sistemleri ve bununla ilgili teknolojiler. İş kolumuzun ikincisi, binek ve ticari araç pazarına yönelik tahrik sistemleri için elektrifikasyon, yazılım ve kontrol çözümleri. Şirketin bu bölümü elektronik kontrol üniteleri, hybrid kontroller, invertörler, yarı hybrid, hybrid, plug-in hybrid ve elektrikli araçlar için konvertörler ile birlikte ilgili yazılım ve kontrol ünitelerine odaklanıyor. Üçüncü ve son iş kolumuz da, fren, ön takım, klima, motor yönetimi, ateşleme ve yakıt enjeksiyon sistemleri için yedek parça ve servis sağlayan satış sonrası iş birimimiz” dedi.

Bu yeni şirketin 8 Aralık’tan beri New York Borsası’nda işlem gördüğünü belirten Butterworth, “Odak noktamız, müşterilerimizin dünya genelinde yakıt ekonomisi ve emisyonlar ile ilgili artan düzenleyici talepleri karşılamasına yardımcı olan endüstriye yönelik çözümler sunmaktır” açıklamasında bulundu.