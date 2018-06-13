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13 Haziran 2018 20:01

Demir-çelik kalıplarının altında kalan işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Çiğli ilçesinde makine imalat ve montaj firmasında çalışan Ali Dağaşan isimli işçi, çelik kalıpların altında kalarak hayatını kaybetti.

Demir-çelik kalıplarının altında kalan işçi hayatını kaybetti

13 Haziran 2018 20:01


Olay, akşam sıralarında Çiğli’de bulunan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (AİOSB) bulunan bir makine imalat ve montaj firmasında meydana geldi. Tıra demir-çelik kalıpları yükleyen 54 yaşındaki Ali Dağaşan, kalıpların altında kaldı. Kanlar içinde yere yığılan çalışma arkadaşlarını gören işçiler, hemen sağlık görevlileri ve emniyet güçlerine haber verdi. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen talihsiz adamın yakınları sinir krizi geçirdi. Dağaşan’ın cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


İlk kaza değil


Ali Dağaşan’ın hayatını kaybettiği fabrikada geçtiğimiz ay da bir iş kazası yaşanmış, raylı vincin çarptığı 26 yaşındaki Ümit Deveci de hayatını kaybetmişti. Deveci’nin korneaları bağışlanırken, iki görme engelli vatandaşa ışık olmuştu.




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