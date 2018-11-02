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Demir kadın: İpek Öztosun

Bugüne kadar triatlonda ülkemize uluslararası alanda birçok madalya kazandıran Yaşar Üniversitesi öğrencisi milli sporcu İpek Öztosun, toplam 113 kilometrelik yüzme, bisiklet ve koşu parkurundan oluşan, 70 ülkeden yaklaşık bin 700 sporcunun katıldığı Ironman 70.

3 yarışında, kendi yaş grubunda birinci, genel sıralamada da dördüncü olmayı başardı.


Dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında gösterilen Ironman 70.3, 3 yıldır ülkemizde de yapılıyor. Triatletler başta olmak üzere, profesyonel maraton koşucuları, dağ bisikletçileri ve amatör sporcular, büyük dayanıklılık gerektiren bu yarışı bitirebilmek için mücadele veriyor. Bu yıl Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde düzenlenen yarışta, yaklaşık bin 700 sporcu, 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşudan oluşan etabı ilk sırada tamamlamak için mücadele etti.



En iyi derece


Triatlonda, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra ülkemize Balkan şampiyonlukları, gençlerde Avrupa ikinciliği gibi birçok derece kazandıran İpek Öztosun, Ironman 70.3 Turkey'de, 18-24 yaş grubunda birinci, kadınlar genel sıralamada ise yalnızca 23 saniye farkla Rus, İsviçreli ve Alman sporcuların arkasında dördüncü oldu. Öztosun, 160 cm'lik boyu, 48 kg. kilosuyla bu büyük dayanıklılık gerektiren yarışa katılan Türk sporcuların elde ettiği en iyi dereceyi de kazanmış oldu.



Eğitimde de başarılı


Birincilikle kazandığı Yaşar Üniversitesi Matematik Bölümünü dereceyle bitiren, yüksek lisans eğitimini de Uluslararası Ticaret ve Finans Programında sürdüren İpek Öztosun, profesyonel spor hayatını sürdürmenin yanı sıra öğrencilerine, spor ve akademik faaliyetlerin bir arada başarılı bir şekilde ilerleyebileceğinin somut örneği olarak gösterilen bir matematik öğretmeni olmayı hedeflediğini ifade etti.

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