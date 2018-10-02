Demir makasla iş yerine giren cep telefonu hırsızları kamerada

İzmir'de demir kesme makası ile cep telefonu satıcısının kilidini kıran yüzleri maskeli hırsızlar, içerideki telefonları çalarak kaçtı. Olay, Manavkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 04.00'da, 4 şüpheli şahıs motorlarıyla demir kesme makası ile soyacakları cep telefonu satan dükkanın önüne geldi. Şüphelilerden ikisi gözcülük yaparken, diğer ikisi telefoncunun kapı kilidini demir kesme makası ile keserek açtı. Daha sonra aynı iki kişi içeri girerek yaklaşık 10 bin lira değerindeki telefonları çaldı. Hızla gözcülük yapan iki motosikletli diğer şahısların arkasına atlayan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibinin görüntülerle birlikte polise başvurması üzerine, hırsızları yakalanması için çalışma başlatıldı.

“Paranın önemi yok müşterilerimize ne diyeceğiz”

Olayı sabah iş yerine geldiklerinde fark ettiğini ifade eden işyeri sahibi, “Geldiğimizde kameralara baktık ve güvenlik kameralarından gördük. Gayet profesyonel bir ekip gibi kilitleri demir makaslarla kesiyorlar, cam kapıyı zorlayarak açıyorlar ve giriyorlar. İçeride 10 müşterimizin tamir için gelen telefonlarını götürüyorlar. Ayrıca ufak tefek malzemeleri de alıyorlar” dedi.

Maddi zararlarının 10 bin TL civarında olduğunu belirten işyeri sahibi, “Paranın önemi yok ama müşterilere ne diyeceğiz. Onlar da gelip benim telefonum ‘şöyleydi böyleydi' diyecekler. Onlar da haklı neticede bize güvenmiş ve telefonlarını bırakmışlar. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.