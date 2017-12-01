0 sisteminin sanayide yol açacağı dönüşümden kazançlı çıkmak isteyen Demir ve Demirdışı Metaller ihracatçıları, Endüstri 4.0’ı dünyaya kazandıran Almanya’ya "Sanayi 4.0 Ticaret Heyeti Organizasyonu” düzenledi.

Türk demir ve demirdışı metal ihracatçıları, dijitalleşen dünyada Endüstri 4.0 ile güçlenerek, 2023 ihracat hedeflerini tutturmayı amaçlıyor.

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ile Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 19-23 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen "Sanayi 4.0 Ticaret Heyeti Organizasyonu”na katılan Türk demir ve demirdışı metal ihracatçıları, ürünlerinin yoğun olarak kullanıldığı, teknoloji ve sanayinin merkezi kabul edilen Almanya’da sanayi 4.0 uygulamalarını yerinde görme fırsatı buldu. Otomotiv, otomasyon, robotik endüstrisinin önde gelen firmaları ile birebir görüşmeler gerçekleştiren heyet ayrıca Bavyera Eyalet Bakanlığı, Ekonomi ve Medya, Enerji ve Teknoloji Bakanlığı ile de görüşerek, iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

İnceleme ve işbirliği olanakları

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Şahin, 1700’lü yıllarda buhar makinasının icadıyla başlayan endüstri devrimlerinin sonuncusu son 5-10 yıllık bir dönemde otonom makineler ve sanal ortamların değer zincirine dahil edilmesi ile dijitalleşmenin öne çıktığı endüstri 4.0’ın, otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde demir ve demirdışı metallerin girdi olarak kullanılması sebebiyle sektör için oldukça önem arz ettiğini kaydetti. Şahin, Almanya’da başlayan ve hızla yayılan; maliyet, zaman ve insan gücünün optimize edilmesini sağlayan endüstri 4.0 uygulamalarının Türkiye’de de yaygınlaşmasının rekabetçi piyasalarda güçlü kalabilmek adına olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

Hem Türkiye’nin en büyük çapta demir demirdışı metal üretimi ve ihracatını yapan firmaların hem de KOBİ’lerin katılımları ile geniş bir yelpazede temsil ettiğimiz demir demirdışı metal sektörümüz Almanya’nın otomotiv, robotik, elektrik sistemleri, otomasyon teknolojisi sektörlerinde endüstri 4.0 uygulamalarını inceleme ve işbirliği olanakları yaratma fırsatı yakaladı.

"Tasarımcı, yazılımcı ve uygulayıcı insanlara ihtiyacımız olacak"

Sanayi 4.0’ın akıllı üretim ekonomisini doğurmayı hedeflediğinin altını çizen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanayi 4.0 ile birlikte şekillenecek olan geleceğin üretim dünyasında küresel rekabette önde olmak isteyen şirketlerin gereken adaptasyonu çok hızlı bir biçimde sağlamaları gerekmektedir. Bizim ihracata yönelik üretim yapan sanayi kuruluşları olarak bu gelişmelerin dışında kalmamız mümkün görünmemektedir. Bizlerin ürün ve hizmet tedarikinde bulunduğumuz Almanya gibi belli başlı ülkelerdeki alıcılarımız kendi tedarikleri, üretimleri, işletme organizasyonları, satış ve dağıtımlarını bu mantık çerçevesinde kurgularken bizlerin bu sistem dışında kalma gibi bir tercihimizin olmadığını düşünüyorum. Sanayi 4.0 yapısal olarak, üretim ve dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı robotlar, Ar-Ge, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanılacak yapay zeka sistemleri ile bunların dış dünyayla bilgi alışverişlerini sağlayacak internet nesneleri ve tüm bu akıllı sistemlerin hep birlikte uyumla çalışması esasına dayanmaktadır. Bizlerin ihracatçılar olarak geleceğin ticaret dünyasında varlığımızı sürdürebilmemiz adına bu beceriler ile donanmış çalışanlar, tasarımcı, yazılımcı ve uygulayıcı insanlara ihtiyacımız olacak."

"Endüstri 4.0 gelişmekte olan ülkelerin emek üstünlüğünü ortadan kaldırıyor"

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin "Sanayi 4.0 Ticaret Heyeti Organizasyonu”na katılan isimler arasında yer alan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege İhracatçı Birlikleri’nin son dönemde yaptığı tüm etkinliklerde, katma değerli ihracatı arttıracak İnovasyon, Ar-Ge ve Tasarım çalışmalarına ağırlık verdiklerini, "Sanayi 4.0 Ticaret Heyeti Organizasyonu”nun da bu düşüncenin bir uzantısı olduğunu kaydetti.

Gelişmekte olan ülkelerin emek gücündeki rekabetçiliklerinin Endüstri 4.0 ile ortadan kalkacağına işaret eden Ünlütürk, "Bugün ucuz işgücü nedeniyle Çin’de üretim yapan birçok büyük marka Endüstri 4.0’ın getirdiği avantajlar sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’ne, Almanya’ya geri dönüyor. Türkiye’nin de hızlı bir şekilde Endüstri 4.0’a adapte olması gerekiyor. Bunun için AR-GE ve Tasarım çalışmalarına ağırlık vermemiz, gerekiyorsa know-how transferi yapmamız lazım. Ege İhracatçı Birlikleri olarak Endüstri 4.0’a adapte olmak ve katma değerli ürün üretimi için bu tür etkinliklerimizi önümüzdeki arttırarak sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Ertan, endüstri 4.0 ile dijitalleşmenin temelinde değer zinciri içerisinde verilerin toplanması, işlenmesi ve işlenen veriler sonucunda anlamlı bilgilerin elde edilerek karar mekanizmaları oluşturulması yatıyor. Zamandan, maliyet ve enerji tasarrufunun yanı sıra müşteriler için kişiselleşmiş ürünlerin en kısa sürede tedariğinin sağlanabilmesi için dijitalleşmenin Türkiye’de de yaygınlaşma hızının artırılması, firmaların bu konudaki girişimlerinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sanayi 4.0 Ticaret Heyeti Organizasyonu

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği "Sanayi 4.0 Ticaret Heyeti Organizasyonu” kapsamında Dünya çapında lider otomasyon teknolojisi tedarikçisi ve endüstriyel eğitim ve öğretim programlarında performans lideri Festo AG& Co. KG, Sanayi 4.0 konusunda akıllı ölçü cihazları kullanarak, bu cihazlar ile toplanan büyük veriyi analiz ederek araç başı 2013 yılında yüzde 30’a kadar enerji tasarrufu sağlayan BMW Group, Yük altında kademe değiştirici üretimi yapan Maschinenfabrik Reinhausen, denizcilik ve karada kullanılan büyük dizel motorları, turbo makinaları ve santraller üzerinde uzmanlaşmış MAN Turbu&Diesel, insanlar ile işbirliği içerisinde çalışan robotları üreterek yaygınlaştırmak için çalışan KUKA firmaları ziyaret edildi.