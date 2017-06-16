Demirtaş: "Artık faiz indirimi bekliyoruz"

Diğer yandan yeni istihdamın artışı da sevindirici” dedi.

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, yılın ilk çeyreğine ilişkin yüzde 5 olarak açıklanan büyüme rakamlarının piyasalara büyük moral verdiğini söyledi. Demirtaş, büyümenin beklentilerin de üstünde gelmesinin ardından iş dünyası ve piyasaların önce ABD Merkez Bankası (FED)’nın ardından da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararlarını beklemeye başladığını söyledi. Demirtaş, "FED ve Merkez Bankasının faiz kararları yakından takip edildi. FED, beklenen faiz kararını 14 Haziran’da açıkladı. Beklentiler yönünde 25 baz puan artışta bulunarak % 1,00 – 1,25 aralığına çekti. Biz de Merkez Bankamızın tepkisini beklemeye başladık. Nitekim 15 Haziran 2017 tarihinde toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizleri sabit tuttu. Gecelik faiz oranları marjinal fonlama oranı % 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı % 7,25 olarak kaldı” dedi.

Merkez Bankasının enflasyonun görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği belirttiğine dikkat çeken Demirtaş, “Son dönemde Türkiye’de büyüme oranının artması, kurdaki sert dalgalanmaların durması ve faizlerin stabil kalması ekonomideki olumlu gidişatı gösteriyor. Ancak enflasyon ve işsizliğin çift hanelerde olduğu bir ortamda, yeni yatırımlara ve dolayısıyla daha düşük faiz oranlarına ihtiyaç var. Faizlerde ibrenin aşağı çevrilmesinin en öncelikli yolu, enflasyon oranlarının kontrol altına alınması ve ekonomide güven ve yatırım ortamının tam olarak sağlanmasıdır. Yüksek büyümenin ardından alınan bu faiz kararı da ikinci moral oldu. Önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin yapılmasını bekliyoruz. Faiz indirimleri yatırımlara da olumlu yansıyacaktır. Mart ayında işsizlik oranı % 11,7 olarak gerçekleşti. Yüksek gelen büyüme rakamlarına uyumlu olarak işsizlik verisinde de olumlu gelişmeler görüyoruz. Ancak geçen yıl aynı dönem ile kıyaslandığında bu rakam yine de yüksek kalıyor. Hedefimiz en kısa sürede işsizliği tekrar tek hanelere çekmek. İlimizde ise 1 Ocak – 11 Haziran tarihleri arasında 76.958 artı istihdam sağlandı. Cumhurbaşkanımıza sözümüz İzmir için 100 bin kişilik istihdamdı. Bu hedefe az bir rakam kaldı. Yıl sonuna kadar sözümüzü tutup, daha da fazlasını sağlayacağımıza inanıyoruz. Üyelerimizin sağladığı istihdamı arttırmak için Odamızın tüm imkanlarıyla çalışıyoruz” diye konuştu.