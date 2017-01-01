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01 Ocak 2017 13:16

Demirtaş: "Saldırı, umutlarımızı kana buladı"

Demirtaş:

01 Ocak 2017 13:16

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, dün İsanbul’da bir gece kulübünde düzenlenen terör saldırısına ilişkin mesaj yayınladı.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "1 Ocak 2017 gecesi İstanbul’da gerçekleşen hain terör saldırısı, yeni yıla ilişkin umutlarımızı kana bulamıştır. Terör eyleminin gerçekleşme zamanı ve yeri, hayat tarzımıza yönelik açık bir saldırı olduğunu göstermektedir. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun."



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