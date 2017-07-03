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03 Temmuz 2017 13:53

Demirtaş’tan "Ucube viyadük" eleştirisi

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Uzundere’deki rekreasyon alanı içinde yer alan Nasreddin Hoca yapısının ‘kamu zararı’ olur gerekçesiyle kabullendirilmek istendiğine dikkat çekerek, “Viyadük ayakları da aynı nedenle hala yıkılamadı.

Demirtaş’tan

03 Temmuz 2017 13:53

Biz bunları kabul etmek zorunda değiliz" dedi.



İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş,Uzundere’deki rekreasyon alanı içinde yer alan Nasreddin Hoca heykelinin ardından Alsancak Kordon’daki viyadük ayaklarını da eleştirerek, "Kamu zararı gerekçesi ile yanlış yapılan projeler kabullendirilmeye çalışılıyor. Nasreddin Hoca yapısı ‘kamu zararı’ olur gerekçesiyle kabullendirilmek istendi. Yolun limana indirilmesi ile bir kısım viyadük ayağı, Başbakanımız Binali Yıldırım sayesinde fonksiyon kazandı. Ancak liman girişinde olanlar hala duruyor. Geçtiğimiz yıllarda kurvaziyer gemileriyle gelen yolcular, bu ayaklara durup durup bakıyorlar ve anlam veremiyorlardı” diye konuştu.



"Garabet"


“Böyle bir gerekçeyi kabul etmiyoruz" diyen Demirtaş, şunları söyledi: "15 yıldır yapılmayan ve artık yapılması mümkün olmayan Kordon Otoyolu ayakları ve tabliyesi en kısa zamanda kaldırılmalıdır. Kordon’daki dolgu 2000 yılında rekreasyon alanı haline getirildi. 2003 yılında Koruma Amaçlı İmar Planına yapılan itirazlar sonuçlandı. 2003 yılından beri yapılması imkansız hale gelmiş Kordon otoyolunun Kordondaki viyadük ayakları da aynı gerekçe ile bir garabet olarak halen yerinde duruyor. Geçtiğimiz yıllarda İzmir’e gelen yolcular bu viyadük ayaklarına durup durup bakıyorlardı. Ne olduğuna anlam veremiyorlardı. Dönemin Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı, Başbakanımız Binali Yıldırım sayesinde bir kısım viyadük 2011 yılında liman içerisine indirilerek liman bağlantı yolu haline getirildi, Kordon’dakilerin yıkılarak kaldırılması gerekiyor ama halen duruyor."




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