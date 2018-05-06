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06 Mayıs 2018 12:56

Demokratik Sağlık-Sen: ’İş kazası hükmü memurlarda da geçerli olsun’

Sağlık camiası geçtiğimiz hafta ambulans kazasında görev şehidi olan Esma Başyurt’a ağlarken, Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan’dan dikkat çekici bir talep geldi.

Demokratik Sağlık-Sen: ’İş kazası hükmü memurlarda da geçerli olsun’

06 Mayıs 2018 12:56

Demircan: "İşçilerde olduğu gibi memurlarda da ’işin yürütümü esnasında çalışanların başına gelen olayların iş kazası’ sayılmasını ve sorumluların ivedilikle ilgili kanun gereği gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almasını talep ediyoruz" dedi.


İzmir’de geçtiğimiz hafta meydana gelen ambulans kazasında, 112 sağlık ekibinden 24 yaşındaki Esma Başkurt’un ölümü, özellikle meslektaşları tarafından büyük üzüntü ile karşılanmıştı. Hayat kurtarmak için çıktığı yolda hayatını veren Başkurt’un ölümünün ardından, Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan’dan dikkat çeken bir talep geldi. Kazadan ötürü çok üzgün olduklarını ifade eden Demircam, "30 Nisan pazartesi günü ne yazık ki elim bir kaza sonucu 590 Şakran ASHİ ekibinden meslektaşımız Esma Başkurt‘u kaybettik. Allah rahmet etsin. Yakınlarına ve camiamıza sabırlar diliyoruz. Bugüne kadar basın yayın kanallarında konu ile ilgili çeşitli haberler çıkmakta ve bu durum üzüntümüzü hafifletmek yerine daha da arttırmaktadır. Kimileri ’ekip yorgun olduğunu söylemiş’ demekte iken, kimileri de ’ses kayıtlarında böyle bir şey yok’ demektedir. Soruşturma devam etmektedir. Bu tür haberler hem meslektaşımızın ailesini hem de bizleri rahatsız etmektedir."


Bu ve benzeri olayların işçilerde olduğu gibi memurlarda da ’iş kazası’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Demircan, "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4. maddesinde ’işveren, çalışanların işle ilgili sağlığını ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür’ yazmaktadır. Bu sebeple söz konusu olay sorumluluk sahibi insanların vicdanlarını kanatmaktadır. Diğer taraftan gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmasında işveren kadar sorumluluk sahibi olması gerekenlerin ne yazık ki ’ambulans şoförlerine 500 TL fazla ücret verilmesi’ gibi tekliflerle böylesine mühim bir olayı sulandırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bir canın karşılığı ayda 500 TL midir? Biz Demokratik Sağlık Sen olarak en başta tıpkı işçilerde olduğu gibi memurlarda da ’işin yürütümü esnasında çalışanların başına gelen olayların iş kazası’ sayılmasını ve sorumluların ivedilikle ilgili kanun gereği gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almasını talep ediyoruz." diye konuştu.




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