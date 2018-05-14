Deniz Aslanı-2018 başarıyla sona erdi

Deniz Aslanı-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Midilli Adası ve Sakız Adası arasındaki Ege Denizi Türk Arma Kurtarma Bölgesi’nde TCSG Güven gemisinde icra edildi. Tatbikatın birinci aşamasında, senaryo gereği Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi’nin uluslararası sularında, içerisinde göçmenlerin bulunduğu kuru yük gemisinden tehlike sinyali alınması ve geminin su aldığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyeti icra edildi. İkinci aşamada ise yine senaryo gereği yangın çıkan yolcu motorundan yardım çağrısı alınması üzerine hem yangın söndürüldü, hem de kazazedeler kurtarıldı.

Eş zamanlı olarak kurtarıldılar

İkinci senaryo gereği, tehlikede bulunan yolcu gemisinden alınan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra edildi. Arama kurtarma görevi amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlğı’na ait bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir arama kutarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait iki sahil güvenlik korveti, iki sahil güvenlik botu, bir arama kurtarma uçağı ve bir sahil güvenlik helikopteri görevlendirildi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir sahil güvenlik botu görevlendirildi. Tatbikatta sahil güvenlik uçağı, kazazedeleri tespit ve markalama amacıyla bölgeye sevk edildi ve uçak tarafından kazazedelerin bulunduğu bölge tespit edilerek duman kandili ile markalandı. Tatbikatın bir sonraki safhasında yolcu gemisine ait vasıta motoru içerisinde bulunan kazazedeler arama kurtarma helikopteri ile kurtarıldı. Kurtarılan kazazedeler, TCSG Umut’a tedavi amacıyla tahliye edildi. Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine yeni giren arama kurtarma botları tarafından da vasıta içerisinde bulunan kazazedeler ile panik yaparak denize düşen kazazedeler eş zamanlı olarak kurtarıldı. Senaryo gereği yolcu gemisinde çıkan yangına TCSG Dost ve KKTCSG-02 tarafından su topları kullanılarak müdahale edildi. Ardından TCSG Dost tarafından yolcu motoru emniyetli bir limana götürülmek amacıyla yedeklendi.

Tatbikatın amacı

Tatbikat, Türk Arama Kurtarma Teşkilatı unsurlarının müşterek arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermek amacıyla yapılıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçuşlar Düzenleme Genel Müdürlüğü-Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (Dz.AAKKM) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi arasındaki koordinasyonu ve Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu üst düzeye çıkarmak, Türkiye’nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi dahilindeki uygulamaları uluslararası camiaya duyurmak, tatbikata katılan tüm unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmek ve arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek ise tatbikatın hedefleri olarak belirtildi.

15 ülkeden 22 gözlemci

Deniz Aslanı-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan muharip uçak, bir arama uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 sahil güvenlik arama kurtarma korveti, 8 sahil güvenlik botu, 4 sahil güvenlik helikopteri, 2 sahil güvenlik uçağı kullanıldı. Ayrıca bir Dalış Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi ile Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) Timi görev alırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvelik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan da bir sahil güvenlik botu kullanıldı. Tatbikatı, 15 ülkeden 22 gözlemci izledi.