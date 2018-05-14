Deniz Aslanı Arama Kurtarma Tatbikatında gövde gösterisi

Senaryo gereği, denizde yardım bekleyen kazazedelerin başarıyla kurtarılması ise güven verdi.

Deniz Aslanı-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Midilli Adası ve Sakız Adası arasındaki Ege Denizi Türk Arma Kurtarma Bölgesi’nde TCSG Güven gemisinde icra ediliyor. Tatbikatın birinci aşamasında, senaryo gereği Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi’nin uluslararası sularında, içerisinde göçmenlerin bulunduğu kuru yük gemisinden tehlike sinyali alınması ve geminin su aldığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyeti icra edildi.

Kazazedeleri kurtarmak için düğmeye basıldı

Birinci aşamadaki senaryo gereği, tehlikede bulunan kuru yük gemisinden alınan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra edildi. Arama kurtarma görevi amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlğı’na ait bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir arama kurtarma uçağı ve bir arama kutarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait iki sahil güvenlik korveti, iki sahil güvenlik botu, bir arama kurtarma uçağı ve iki sahil güvenlik helikopteri görevlendirildi. Yine senaryo gereği üç adet manken ve yedi adet personel denize bırakıldı. Gemi tatbikat bölgesine ulaşırken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait CN-235 Casa arama kurtarma uçağı da kazazedeleri tespit ve markalama amacıyla tatbikat sahasına giriş yaptı. Kazazedelerin bulunduğu alanı tespit eden uçak, bölgeyi duman kandili ile markaladı. Ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait CN-235 Casa arama kurtarma uçağı tatbikat sahasına giriş yaptı ve kazazedelerin bulunduğu bölgeye sar kiti bırakıldı. Sar kitinde bulunan kazazedelerin kurtarılması için bölgeye sahil güvenlik helikopteri ve sahil güvenlik korveti sevk edildi. Tatbikatta, tespit edilen sar kitindeki bir kazazede Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait arama kurtarma helikopteri tarafından kurtarıldı. Kazazede, TCSG Umut’a intikal ettirilerek içerisindeki Harp Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapıldı. Kazazede ardından TCSG Dost’ta bulunan Harp Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Nefes kesen operasyon

Öte yandan, sar kitinde bulunan iki kazazede ise Türk tersanelerinde Türk mühendisler tarafından inşa edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait sahil güvenlik korveti TCSG Umut tarafından hızlı kurtarma botları ile kurtarıldı. Sar kitindeki diğer iki kazazede de, Türk tersanelerinde Türk mühendisler tarafından inşa edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait sahil güvenlik korveti TCSG Dost tarafından hızlı kurtarma botları ile kurtarıldı. Kara Kuvvetleri Komtanlığı’na ait AS-532 Cougar arama kurtarma helikopteri tarafından da sudaki kazazede, yüzücü kurtarıcının denize vinç yardım ile indirilmesi sonucu kurtarıldı ve sağlık merkezlerine intikal ettirildi. Bir kazazede de Türk mühendisler tarafından dizayn edilen ve Türk tersanelerinde inşa edilen Kaan-33 Sınıfı sahil güvenlik botu ile kurtarıldı. Bir kazazede ise sahil güvenlik botu tarafından yüzücü kurtarıcı ile kurtarıldı. Tespit edilen bir başka kazazede ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait AS-532 Cougar arama kurtarma helikopteri ile kurtarılarak sağlık merkezine intikal ettirildi. Denizde bulunan iki kazazede de iki sahil güvenlik helikopteri tarafından kurtarılarak TCSG Umut’taki hastaneye intikal ettirildi. Denizdeki diğer iki kazazede, Türk mühendisler tarafından dizayn edilen ve Türk tersanelerinde inşa edilen Kaan-29 Sınıfı sahil güvenlik botu tarafından kurtarma platformu ile kurtarıldı.

Tatbikatın amacı

Tatbikat, Türk Arama Kurtarma Teşkilatı unsurlarının müşterek arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermek amacıyla yapılıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçuşlar Düzenleme Genel Müdürlüğü-Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (Dz.AAKKM) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi arasındaki koordinasyonu ve Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu üst düzeye çıkarmak, Türkiye’nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi dahilindeki uygulamaları uluslararası camiaya duyurmak, tatbikata katılan tüm unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmek ve arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek ise tatbikatın hedefleri olarak belirtildi.

15 ülkeden 22 gözlemci

Deniz Aslanı-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan muharip uçak, bir arama uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 sahil güvenlik arama kurtarma korveti, 8 sahil güvenlik botu, 4 sahil güvenlik helikopteri, 2 sahil güvenlik uçağı kullanıldı. Ayrıca bir Dalış Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi ile Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) Timi görev alırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvelik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan da bir sahil güvenlik botu kullanıldı. Tatbikatı, 15 ülkeden 22 gözlemci izliyor.