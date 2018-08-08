Deniz kar etmedi, buzlarla serinlediler

Gümüldür’de denizde yüzmelerine rağmen serinleyemeyen bazı vatandaşlar, içi su dolu konteynere girerek buzlarla serinledi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre İzmir, Aydın ve Manisa’da hava sıcaklığı, önümüzdeki günlerde biraz daha artarak 2 ile 4 derece üzerine çıkacak. İzmir’de Cumartesi gününe kadar hava sıcaklığı 37 derece olacak. Durum böyle olunca vatandaşlar da denizin dibinde olmalarına rağmen serinleyemedikleri için kendilerine farklı serinleme yöntemleri buldu. Bazı vatandaşlar, Gümüldür’de denizden çıktıkları gibi kendilerini su dolu konteynerin içine atarak buzlarla serinlemeye çalıştı.

"Hava sıcak, deniz de sıcak”

Tuğçe Koçaş, "Hava çok sıcak, deniz kar etmiyor. Rüzgar esse de hiçbir faydası yok. Denize rağmen serinleyemeyince buzlarla serinlemeye çalışıyoruz" diye konuşurken, Toprak Yaman ise "Denizden çıktım ama deniz de sıcak. Bu yüzden buz kalıplarıyla serinlemeye çalışıyoruz” dedi.

Deniz dibinde buzla serinleme fikrini ortaya atan Murat Yaman, "Hava sıcak, deniz de sıcak. Biz de insanlar serinlesin diye su kovasına buz koyduk. Millet görüyor, atlıyor kovanın içinde. İsteyene buz partisi yapıyoruz" şeklinde konuştu.