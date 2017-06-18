Deniz üstünde satranç

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye Satranç Federasyonu ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Bakanlığı tarafından desteklenen 5. Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası tüm heyecanı ile devam ederken, özel gösteri maçları da turnuvaya renk katıyor. Çeşme’de deniz içine platform kurularak yapılan satranç gösterisini, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdür Yardımcısı Emin Küçük, TSF Teknik Kurul Başkanı Aykut İlter Mete, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdür Vekili Nuri Büyükateş, IC Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan ile turnuvaya katılan satranç sporcuları ve vatandaşlar izledi.

Tulay: "Türk satrancı kendini dünyaya ispat etti"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası’na ilk başlandığında beşincisine ulaşılacağını bilemediklerini belirterek, "Özellikle çok güçlü büyük ustaların ısrarla takip ettikleri bir turnuva haline geldi. 5 yıldır, her geçen yıl bir öncekinden daha güzel olacak şekilde devam eden bir uluslararası turnuva haline geldi. Bugün de denizin içinde kurulan platform da satranç oynanacak. İki değerli büyük usta, bu güzel havada ve bu güzel atmosferde bir maç yapacak. Bu tablo, dünyanın hiçbir yerinde yok. Türk satrancı her anlamda kendisini dünyaya ispat etmiştir" diye konuştu.

Küçük: "Çeşme’deki organizasyon oldukça başarılı"

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdür Yardımcısı Emin Küçük de yaptığı açıklamada, dünyada bir ilkin gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bu nedenle TSF’nunu tebrik ediyorum. Desteklerinden dolayı Çeşme Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Satranç çok önem verdiğimiz bir branş. Böyle bir turnuvanın Çeşme’mizde gerçekleşmesinden gurur duyduk. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak bu tür organizasyonları destekliyoruz. Çeşme’deki organizasyon oldukça başarılı. Ülke satranç sporumuz için oldukça güzel bir gelişme" dedi.

Karadede: "Dünyada ilk"

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede de, Çeşme’nin muhteşem manzarasında, dünyada ilk kez deniz içinde satranç oynanacağını vurgulayarak, "Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası’nda bu yıl 470 sporcuyu ağırlıyoruz. Gelecek yıllarda çok daha fazla sayıda satranç sporcusunu ağırlamayı umuyoruz" dedi.

Akaltan: "Umarım satranca olan ilginin artmasına neden olur"

Deniz içine platform kurarak dünyada bir ilkin gerçekleşmesine yardımcı olan IC Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, Çeşme Open Satranç Turnuvası’na ilginin her yıl arttığını belirterek, "Biz bu güzel organizasyonun ufak bir destekçisi olmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Umarım burada gerçekleştirilen etkinlik, satranca olan ilginin biraz daha artmasına neden olur" ifadelerini kullandı.

Sarısaç: "Renk katacak etkinlikler yaptık"

Turnuvanın düzenlenmesinde 5 yıldır büyük çaba gösteren Türkiye Satranç Federasyonu Çeşme Temsilcisi Mehmet Sarısaç, turnuvanın her yıl bir basamak daha yukarıya çıktığının altını çizerek şunları söyledi:

"Bu yıl turnuvaya renk katacak etkinlikler de yaptık. Çeşme Meydanı’nda bir büyük usta 20 kişiye karşı oynadı. Ayrıca tarihi kilisede, 200 kişilik bir yıldırım turnuva düzenlendi. Bu kadar büyük bir sayıda yıldırım turnuvaya rastlamak zor. Şimdi de dünyada ve Türkiye’de hiç yapılmayan bir etkinliğe imza atıyoruz. Denizin içinde kurulan platformda iki büyük usta satranç maçı yapacak. Bu bir dostluk maçı. Puan değeri yok. Ama iddialı bir maç. Bu maçı turnuva sayfamızdan bütün dünyaya yayıyoruz."

Konuşmaların ardından Ukraynalı Vladimir Baklan ve Türk Kıvanç Haznedaroğlu, bir botla platforma götürüldü. İki büyük ustanın, bir saat kadar süren çekişmeli maçı berabere sonuçlandı.