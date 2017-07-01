Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Aliağa’da da kutlandı

yılı, yurt genelinde olduğu gibi İzmir’in Aliağa ilçesinde de düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye’deki liman kullanımının ve Türk kara sularındaki ticaretin Türk vatandaşları tarafından yapılmasını sağlayan Kabotaj Kanununun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Aliağa’da kutlandı. Kutlamalara, Aliağa Liman Başkanı Kürşad Ayyıldız’ın Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlandı.

Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından katılımcılar, Derintek isimli tekne ile denize açılarak deniz şehitleri anısına çelenk bıraktı. ALDER üyelerinin balıkçı tekneleri ile yaptığı gösteriler ise izleyenlerden büyük alkış aldı.

Törenlere, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-34 Bot Komutanı Seyir Astsubay Berkan Başaran, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Su Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Necati Biçer, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.