Denizde fenalık geçiren yaşlı adamın hayati tehlikesi sürüyor

00 sularında denize girerek boğulma tehlikesi geçirip çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Yakup Baburhan’ın hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu 00 sularında denize giren Yakup Baburhan (65), yaklaşık 1,5 metrelik derinlikte fenalık geçirdi. Şeker hastası olan ve boğulma tehlikesi yaşayan Baburhan’ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sudan kıyıya çıkarılan Yakup Baburhan’a ilk müdahaleyi 112 acil servis ekipleri yaparak Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen Baburhan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.