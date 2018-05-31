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31 Mayıs 2018 13:04

Denizde film gibi uyuşturucu operasyonu

Yunanistan’dan yüklü miktarda uyuşturucunun deniz yoluyla İzmir’in Çeşme ilçesinden yurda sokulacağı istihbaratını alan polis, nefes kesen bir operasyonla uyuşturucu tacirlerini yakaladı.

Denizde film gibi uyuşturucu operasyonu

31 Mayıs 2018 13:04

Aksiyon filmlerini aratmayan operasyonda 113 kilo 200 gram SCUNK maddesi ele geçirildi.


Yunanistan’dan yüklü miktarda uyuşturucu maddenin tekne ile İzmir’in Çeşme ilçesi kıyılarına getirileceği istihbaratını alan İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlileri ile birlikte hava destekli operasyon başlatıldı. 30 Mayıs günü saat 11.45 sıralarında Çeşme ilçesi Mersin koyu yakınlarında yaklaşık 10 deniz mili açıkta helikopterle tespit edilerek takip edilmeye başlanan tekne, takip edildiğini anlayınca rotayı Mersin koyunun ilerisinde bulunan Çakmak Burun mevkii kıyısına doğru çevirdi. Aksiyon filmlerini aratmayan operasyonda Sahil Güvenlik botları ve karada tedbir alan ekipler tarafından saat 11.50’de tekneye ve kıyıda uyuşturucu maddeleri teslim almaya gelen bir araca müdahale edildi. Yakalanacaklarını anlayan uyuşturucu tacirleri, teknedeki yüklü miktarda uyuşturucunun bir kısmını denize attı. Denize atılan çantalar, kara unsurlarınca yakalanan araç ve tekne içerisinde yapılan aramalarda 32 paket halinde toplam daralı ağırlığı 113 kilo 200 gram olan SCUNK maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve gözetlemede kullanılan 1 adet dürbün ele geçirildi. Operasyonda toplam 13 şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.




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