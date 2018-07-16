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16 Temmuz 2018 16:29

Denizde kalp krizi geçiren ünlü turizmci defnedildi

İzmir’in Foça ilçesinde denizde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren ünlü turizmci toprağa verildi.

Denizde kalp krizi geçiren ünlü turizmci defnedildi

16 Temmuz 2018 16:29


İzmir’de sahip olduğu tatil köyünün plajında denize girdikten sonra kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden 63 yaşındaki İbrahim Güler defnedildi. 1966 yılından beri İzmir’in turistik ilçesi Foça’da turizm alanında faaliyet gösteren Güler ailesinin 63 yaşındaki üyesi İbrahim Güler, bir tatil köyünün işletmeciliğini yürütüyordu.


Foça’nın sevilen isimlerinden olan İbrahim Güler için öğle namazını müteakip Foça Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Güler, kılınan namazın ardından Foça Eski Mezarlığına gözyaşlarıyla arasında defnedildi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Defin işleminin ardından ise aile taziyeleri kabul etti.


Cenaze namazı ve törenine, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Başsavcı Ali Öztürk, Aliağa Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı.




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