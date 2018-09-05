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05 Eylül 2018 13:06

Denizdeki petrol sızıntısının kaynağını TÜBİTAK da araştırıyor

İzmir’in Foça ilçesinde denizde meydana gelen ve daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda fuel-oil olduğu ortaya çıkan sızıntısının denizi kirletmesinin ardından çalışmalar 6.

Denizdeki petrol sızıntısının kaynağını TÜBİTAK da araştırıyor

05 Eylül 2018 13:06

günde de devam ediyor. Öte yandan, sızıntının kaynağını TÜBİTAK’ta alınan numune örneklerinin ardından araştırmaya başlandığı kaydedildi.


Foça ilçesindeki Gencerli Mahallesi’ndeki fuel-oil sızıntısının ardından bölgede görevliler tarafından başlatılan çalışmalar 6. günü geride bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar yine erkenden başladı. Aliağa ile Yeni Foça arasında kalan Gencerli Bölgesi’nde yoğunlaşan çalışmalarda, fuel-oil sızdığı denizdeki bölgeler temizlenmeye çalışıldı.



Numuneler TÜBİTAK’ta


Ekipler, geçmiş günlerdeki gibi yine kirliliği suya atılan emici bezlerle ve emici bantlarla titizlikle temizlemeye çalışırken, temizliğin birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.


Öte yandan 2,5 kilometre alanda etkili olan kirliliğe karşı zaman zaman vatandaşlarında ihbarını değerlendiren ekipler, bölgeye giderek incelemede yapıyor.


Sızıntı kaynağının kim tarafından yapıldığı ise henüz belirlenemezken, bazı alınan numune örnekleri de incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderildiği öğrenildi.




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