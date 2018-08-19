Denizden çıkan atıklardan, balık heykeli yaptılar

Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla projeler geliştiren İzmir’deki bir özel kolej, öğrencilerinin katılımı ile sahil ve deniz temizliğine dikkat çekmek için kolları sıvadı. Kolej ve İzmir Deniz Ticaret Odası işbirliği ile hayata geçen projede, okulun "Denizcilik Kulübü" öğrencilerinin sahil ve denizlerden topladıkları atıklar, okulun Güzel Sanatlar öğrencilerinin ellerinde sanata dönüştü. Sahil ve deniz temizliğine dikkat çekmek için planlanan farkındalık projesi kapsamında atıklardan hazırlanan küçük balık heykeli İzmir’in Çeşme ilçesindeki Çeşme Marina’da sergilenmeye başladı.

Büyük balık eylül ayında Alaçatı Marina’da yapılacak

Denizcilik Kulübü öğrencilerinin sahil şeridinden topladığı diğer atıklar ise 13-16 Eylül tarihleri arasında Port Alaçatı Marina’da düzenlenecek Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’nda dev balık heykelinin tasarımında kullanılacak. Alaçatı’daki etkinliğin ilk günü özel kolejin Güzel Sanatlar öğrencileri tarafından yapımına başlanacak dev balığın, son gün tamamlanması ve yıl boyunca İzmir’in önemli lokasyonlarında sergilenmesinin hedeflendiği öğrenildi.