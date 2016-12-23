Denize sızan 50 ton yakıt için 105 kişilik ekip kuruldu

İzmir’in Çeşme ilçesinde, kayalıklara oturan Lady Tuna isimli gemiden denize sızan 50 tona yakın yakıtın temizlenmesi için 105 kişilik özel kuruldu. Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarında oluşan kirliliği temizleme çalışmalarına başlanırken, çalışmaların günlerce sürmesi bekleniyor.

Çeşme ilçesinde, Lady Tuna isimli Panama bandıralı gemi karaya oturmuş, olaydan sonra oluşan yırtıklar nedeniyle yaklaşık 50 tona yakın yakıt denize sızmıştı. Bu sızıntıların ardından, Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarında ciddi bir şekilde kirlilik meydana geldi. Kirliliklerle beraber denizinde rengi değişti. Denize sızan yakıtı temizlemek için İstanbul’dan gelen temizlik şirketi ekipleri, yoğun bir çalışma temposuna girdi. Fırtına nedeniyle Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarına kadar ulaşan ve ciddi bir kirlilik oluşturan yakıt, uzman temizlik ekipleri tarafından denizden ve kıyıdan toplanmaya başlandı.

Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, 25 kişilik bir ekiple Yıldız Burnuna giderek, balıkçı teknelerinin olduğu bölgelerde denizdeki yakıtları temizledi. Belediye ekipleri, sıcak suyun olduğu mendirekte ve Ilıca Su Ürünleri Kooperatifinin mendireğinde oluşan kirliliği de özel solüsyonlarla tahliye etti.



Temizli şirketinden 80, belediyeden 25 ekip var

Temizlik şirketi yetkililerinden Gürol Güler, 20’si dalgıç, 80 kişilik ekiple, denizde ve kıyılarda yoğun bir tempoyla çalışmaya başladıklarını, 20-30 kişilik takviye ekibin daha geleceğini belirterek, "Öncelikle Lady Tuna gemisinin etrafını bariyerlerle çevirerek 60 ton kadar yakıt hapsettik. Dalgıçlarımız ve teknik ekiplerimiz, gemide oluşan yırtığı onardılar. Hapsedilemeyerek denize sızan ve fırtınanın da etkisiyle kıyılara kadar ulaşan 50 tona yakın yakıtın temizlenmesine hızlı bir şekilde başladık. Özellikle Paşa Limanı bölgesindeki kıyılarda oluşan yakıt kirliliğine müdahale ettik. Fırtınayla kıyıya kadar ulaşan yakıtın denizden toplanması çalışmamız devam ediyor. Ayrıca kıyıdaki yakıtlar da toplanıyor. Çok geniş bir alana yayılması nedeniyle ekiplerimizi bölmek zorunda kaldık. Ilıca Yıldız Burnunda balıkçı tekneleri ve yatlar da yakıttan zarar gördüler. teknelerin arasındaki yakıtları ve dalgaların da etkisiyle mendireklerde oluşan kirliliği temizlemek için Çeşme Belediyesinden gelen yardım teklifiyle, Belediye ekiplerine gerekli ekipmanları vererek temizlik yardımı aldık. Belediye temizlik ekibine verdiğimiz, çevreye hiçbir zararı olmayan özel solüsyonlarla, mendirekler temizlendi. Balıkçı tekneleri ve yatlarda oluşan yakıt kirliliği de dalgıçlarımız tarafından solüsyonlarla temizlenecek. Zarar gören bütün teknelerin zararı karşılanacak ve tekneler tamamen temizlenecek. Kıyılarda oluşan yakıt kirliliği de özel solüsyonlarımızla tamamen temizlenecek. Çalışmaların iki ay kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Çalışmalarımız sonucunda kıyıları ve denizi eski haline dönüştüreceğiz" diye konuştu.



Takviye ekiplerde gelecek

Yıldız Burnundaki temizlik çalışmalarına 25 kişilik bir ekiple katılan Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Sipahican da, olayı öğrendikten sonra bölgeye gittiklerini ifade ederek, "Temizlik firmasının yetkilileri, özellikle Paşa Limanı bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyorlardı. Biz de Çeşme Belediyesi olarak kendilerine yardımcı olabileceğimizi ilettik. Yıldız Burnu tarafında müdahalede bulunabileceğimizi, ekip eksiği olduğunu söylediler. Biz de temizlik işleri ekibi olarak, sıcak su olarak tabir ettiğimiz alanda,deniz içinde ve kıyıdaki kirliliği temizledik. 25 elemanımız, bilfiil çalıştı. Firmanın verdiği ekipmanlarla, deniz içindeki yakıtı da temizledik. Firmanın, 20’si dalgıç, 80 personelle temizlik çalışması yaptırdığını öğrendik. Yarın da 25-30 kişilik ekibin daha takviye olarak geleceğini söylediler. Biz de Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, kıyılarımızın yakıt kirliliğinden temizlenmesi çalışmalarının takipçisi olacağız" diye konuştu.



"Bu sorunun kısa sürede çözümleneceğine inanıyoruz"

Çalışmaları yerinde izleyen Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk da şöyle konuştu:

"Lady Tuna gemisinin yaptığı kazadan dolayı oluşan bir çevre kirliliği ile karşı karşıya kaldık. Olmaması gerekse de sonuçta bir kaza oldu. Gerekli tedbirlerin alındığını öğrendik. Temizlik firması yoğun bir çalışma yürütüyor. Havanın sert olması nedeniyle yakıtın büyük bölümü kıyıya geldi. Birkaç hafta içinde bütün kıyılarımızdan yakıt kirliliğinin toplanacağını sanıyoruz. Çeşme denizlerinin temizlenmesi için uğraşırken, böyle bir olayla karşı karşıya kalmamız, bizleri çok üzdü; ama gerekli olan önlemler alındığı için, bu sorunun kısa sürede çözümleneceğine inanıyoruz."