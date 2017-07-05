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05 Temmuz 2017 11:57

Denizli’de kazada yanarak ölen 4 kişinin kimliklerinin belirlenmesi 1 ayı bulacak

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, LPG tankerinin karıştığı kazada patlama sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cesetleri parça ve kömür halinde olduğu için kimlik tespitlerinin 1 ayı bulabileceği öğrenildi.

Denizli’de kazada yanarak ölen 4 kişinin kimliklerinin belirlenmesi 1 ayı bulacak

05 Temmuz 2017 11:57


Sarayköy ilçesi, Depaş Karşısı mevkiinde sürücü Melih Diğrek idaresindeki 45 AY 241 plakalı LPG tankeri, Aydın istikametinden Denizli istikametine seyir halindeyken önce önünde seyreden sürücü İbrahim Şama idaresindeki CD 259 JP Fransa plakalı otomobile arkadan çarptı. LPG tankeri ardından da Sarayköy’den gelip orman yangınına müdahale için iş makinesi taşıyan sürücü Hüseyin Avcı idaresindeki 20 YS 346 plakalı çekiciye çarptı. Kazada LPG tankeri önce alev alırken, daha sonra patladı. Feci kazada, Melih Diğrek, Hüseyin Avcı ile otomobilde bulunan Zeynep (8) ve Efe Şama (4) hayatlarını kaybederken, İbrahim Şama, Gülser Şama, Hüseyin Görkem Şama (13), Zafer Demir, Ali Ulu, Mustafa Yılmaz, Semra Akşit, Kahraman Çelik, Murat Armağan, Adnan Kahraman, Adnan Özdemir, Harun Yerkürk ve Mevlüt Ayhan ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile PAÜ Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.



DNA sonuçları 1 ayı bulabilir


Öte yandan ceset parçaları, kömür halinde olduğu için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Parça ve kömür halinde olan cesetlerin DNA test sonuçlarının 1 ayı bulabileceği ifade edilirken, kimliklerinin belirlenmesinin ardından cenazelerin ailelere teslim edileceği öğrenildi.




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