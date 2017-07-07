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07 Temmuz 2017 15:31

Denizli’deki feci kazada ölen çocukların cenazeleri verildi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, LPG tankerinin karıştığı kazada, patlama sonucu hayatını kaybeden ve cesetleri kömür haline gelen kardeşler Efe ve Zeynep Şama’nın, anneleri ile DNA’larının uyuşmaları sonrası cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınlarına teslim edildi.

Denizli’deki feci kazada ölen çocukların cenazeleri verildi

07 Temmuz 2017 15:31


Geçtiğimiz Salı günü, Sarayköy Depaş Karşısı mevkinde sürücü Melih Diğrek idaresindeki 45 AY 241 plakalı LPG tankeri, Aydın istikametinden Denizli istikametine seyir halinde iken önce önünde seyreden sürücü İbrahim Şama idaresindeki Fransa plakalı CD 259 JP plakalı otomobile arkadan çarptı. LPG tankeri ardından da Sarayköy’den gelip orman yangınına müdahale için iş makinesi taşıyan sürücü Hüseyin Avcı idaresindeki 20 YS 346 plakalı çekiciye çarptı. Kazada LPG tankeri önce alev alırken daha sonra patladı. Kazada, Melih Diğrek, Hüseyin Avcı ile otomobilde bulunan Zeynep (8) ve Efe Şama (4) hayatlarını kaybederken, İbrahim Şama, Gülser Şama, Hüseyin Görkem Şama (13), Zafer Demir, Ali Ulu, Mustafa Yılmaz, Semra Akşit, Kahraman Çelik, Murat Armağan, Adnan Kahraman, Adnan Özdemir, Harun Yerkürk ve Mevlüt Ayhan’ın ise yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile PAÜ, Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Annelerinin DNA’sı ile uyuştu


LPG tankerinin patlaması ile Zeynep ve Efe Şama’nın cesetleri kömür haline gelmişti. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonucu çocukların DNA’ları ile anneleri Gülser Şama’nın DNA’sı tuttu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından kardeşler Efe ve Zeynep Şama’nın cenazeleri amcaları Mesut Şama ve yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin bugün yetişmesi halinde Denizli’nin Tavas ilçesi Karacahisar Mahallesi’nde defnedileceği belirtildi.




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