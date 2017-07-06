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06 Temmuz 2017 17:57

Depoda define ararken suçüstü yakalandı

İzmir’in Tire ilçesinde evinin yanında bulunan depoda define arayan bir kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Depoda define ararken suçüstü yakalandı

06 Temmuz 2017 17:57


Edinilen bilgiye göre, Tire’ye 23 km uzaklıkta bulunan Başköy Mahallesinde 68 yaşındaki Ş.K isimli bir vatandaş evinin yanında bulunan incir deposunda kaçak kazı yaptı. Yaklaşık 1 hafta önce başlanıldığı tahmin edilen kazıda 6 metre derine inen Ş.K, jandarma ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışma sonucu suçüstü yakalandı. İncir deposunda arama yapan ekipleri, kazı çalışmasında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda kazma, kürek el fenerleri ve uzatma kablolarına el koydu. Kazıyı yapan Ş.K isimli şahıs ile ilgili de işlem başlatıldı.




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