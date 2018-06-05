Derece’de mezuniyet sevinci

sınıf öğrencileri okullarından başarıyla mezun olmanın gururunu yaşadı.

Derece Koleji’nde öğrenciler mezuniyet sevinci, veliler ise gurur yaşadı. Derece Koleji’nin bahçesinde hazırlanan geceye Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Derece Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, Derece Koleji Müdürü Ahmet Fıstıkcı, 4. sınıf öğrencileri, veliler ve öğretmenler katıldı.

4.sınıfı tamamlayan öğrencilerin canlı müzik gösterisiyle başlayan gecede öğrenciler piyano resitali ardından keman ve gitar eşliğinde velilere müzik ziyafeti çekti. Mezun öğrenciler için hazırlanan barkovizyon gösterisinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında mezun olan 33 öğrencinin bebeklik ve mezuniyet fotoğraflarından oluşan kolaj ise büyük alkış aldı.

Derece Koleji Müdürü Ahmet Fıstıkcı, öğrencilerin iyi birer birey olmaları için gerekli her şeyi okulda öğrendiklerini belirterek bu bilgileri kullanmak için gerekli özeni göstereceklerine inandıklarını söyledi. Öğrencilere seslenen Fıstıkcı, “Sizler bu okulda hem mezuniyet sevincini yaşıyorsunuz hem de eğitiminizin bir diğer aşaması olan ikinci kısma geçiyorsunuz. Bizlere veda etmiyorsunuz. Bir alt koridordan üste geçeceksiniz. Hep birlikte birbirimize yol göstereceğiz. Öğrendiklerinizi ve yaşadıklarınızı zaman içinde kullanacaksınız. Sizlere elimizden geldiğince hayatta gerekli olacak olan bazı milli manevi değerleri tanıtmaya çalıştık. Neyi nasıl bulacağınızı öğrenmeniz için rehberlik yapmaya çalıştık. İyi insan olmak, vatanını, milletini sevmek değerlerini önemsemek sizler için zor olmayacaktır” dedi.

Özel hazırlanan sahnede öğrencilerin gösterilerini ilgiyle izleyen veliler kep töreninde ise gurur dolu anlar yaşadı. Öğretmenleri tarafından her bir öğrencinin özelliğine uygun hazırlanan maniler eşliğinde sahneye çağırılan öğrenciler mezuniyet belgelerini öğretmenlerinin ellerinden aldı. Diploma töreni ardından Derece Koleji Korosu’nun seslendirdiği eserler ise yine büyük alkış aldı. Öğrenciler, mezuniyet pastasını Derece Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü ile birlikte kesti.