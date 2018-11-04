Dergi kapakları resim sergisi oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 7 yıldan bu yana yayınlanan edebiyat dergisi Tmolos'un kapak fotoğraflarından oluşan sergi, ilçedeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Sergi Salonunda sergileniyor.

Serginin açılışına kapak resimlerini yapan Ödemişli ressam Mustafa Ali Kasap, derginin yazarları olan Etem Oruç, Mehmet Genç, Rahmi Gür, ressam Emin Başaranbilek ve davetliler katıldı. Serginin açılışında konuşan Mustafa Ali Kasap şunları söyledi: “Bugüne kadar karikatür resim sergisi yapıldı. Dergi kapaklarından oluşan sergiyi derginin sahibi olan Ömer Akşahan Hocamla hayata geçirdik. Bu sergiye imza atmaktan büyük onur duyuyoruz. Sanat büyülü ve sihirli bir değnektir, bulunduğu dokunduğu yeri güzelleştirir. Tmolos artık dünyanın dergisi oldu. Edebiyat adına çok mutluluk vericidir” dedi.

Derginin yazarı Etem Oruç da, “Ben 35 yıl edebiyat öğretmenliği yaptım. Öğretmenliğimin ardından 35'e yakın Ege Bölgesini anlatan kitap yazdım. Bu kitaplarımı Ömer Akşahan, Mustafa Ali Kasap'ın destekleriyle çıkardım. Biz birbirimizi bu anlamda besliyoruz. Ömer Akşahan engelleri aşan sosyal bir kişiliğe sahip. Geldiği zaman ortamı aydınlatan ender insanlardan” dedi.

Serginin açılışından sonra Türkiye'de dergi çıkarmanın zorlukları başlıklı söyleşi yapıldı.