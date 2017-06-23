Dr. Ceylan Emir, aşırı terleme yaşayan kişilerin iş ve okul hayatlarında sıkıntı çektiğini söyledi.

Aşırı terleme şikayetleri özellikle yaz aylarında artış gösterdiğini ve genellikle avuç içi, ayak tabanı ve koltuk altında sadece uyanık olunan saatlerde görüldüğünü ifade eden Medical Park İzmir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ceylan Emir, “Hiperhidroz (aşırı terleme), ekrin ter bezlerinin aşırı çalışmasına bağlı olarak deri yüzeyine salınan terin artmasıdır. ‘Hiperhidroz Primer’ ve ‘Sekonder’ olmak üzere ikiye ayrılır. Primer Hiperhidroz en sık görülen tiptir, genellikle avuç içi, ayak tabanı ve koltuk altında görülür. Etkilenen bireylerin büyük çoğunluğunda aile hikayesi vardır. Primer Hiperhidrozun en sık rastlanan formu avuç içi ve ayak tabanı bölgesidir. Avuç içi etkilenen bireyler sosyal olarak okulda ve çalışma hayatında büyük sıkıntılar yaşayabilirler. Tokalaşmada zorluk, kalem tutarken güçlük gibi problemler gelişebilir. Sekonder hiperhidroz ise enfeksiyonlar, hormonal problemler, tümöral durumlar, bazı ilaçlar nedeni ile ortaya çıkabilir” dedi.

Günlük hayatı olumsuz etkiliyor

Uzm. Dr. Ceylan Emir, “Kişiyi psikolojik, sosyal ve mesleki açıdan olumsuz etkileyen, günlük hayatını güçleştiren aşırı terleme tedavi edilebilir. Tedaviye başlamadan önce terlemeyi tetikleyici bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır Tedavi seçenekleri arasında yani krem ve losyon şeklinde ilaçlar sistemik ilaç tedavileri ve cerrahi yöntemleri sayılabilir. Dermatologlar tarafından en çok uygulanan tıbbi tedavi yöntemi yan etkisi çok az olan botilinum toksin yani botoks’tur” dedi.

15 dakikada son

Botoks uygulamasının çok kısa bir sürede uygulanabildiğinin altını çizen Dermatoloji Uzmanı Ceylan Emir, “15 dakika gibi kısa bir sürede uygulanır ve etkinliği 6 ay kadar süre ile devam eder. Tedavinin etkinliği 3 gün içinde başlar ve 15 gün içinde en yüksek düzeye ulaşır. Terleme artışı olan bölgeye cilt içine ve hemen altına ince iğneler ile enjeksiyon şeklinde yapılır. Avuç içi ve ayak tabanı gibi bölgelerde ağrı fazla olabileceği için enjeksiyon öncesi lokal anestezik madde topikal olarak sürülür. Uyuşma sağlandıktan sonra botoks enjeksiyonları aşırı terleme olan bölgelere yapılır. Bu işlem muayenehane şartlarında yapılır. Hasta hemen normal hayatında dönebilir. Özelikle yaz başı botoks enjeksiyonu ile hasta büyük bir sosyal problemden kurtulmuş olur” dedi.