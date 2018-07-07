Dernek binası kapatılan Erzurumlular yolu trafiğe kapattı

Dakikalarca yol trafiğe kapalı kalırken, binadaki mühür belediye başkan yardımcısının talimatıyla söküldü.

Eski İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Lokalinin binası, Karabağlar Belediyesi tarafından binanın ruhsatsız olması sebebiyle mühürlendi. Derneğin kapatılması kısa sürede duyuldu. Vatandaşlar birkaç kez belediyeye gitse de herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Yolu kapattılar

Bir araya gelen vatandaşlar, dernek binası önünde bir protesto gösteri düzenledi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, binanın açılmasını istedi. Erzurumlular, bu sırada Eski İzmir yolunu da trafiğe kapatıldı. Yolun dakikalarca trafiğe kapalı olması nedeniyle trafikte durdu.

Protestoyu duyan belediye başkan yardımcısı mührü söktürdü

Onlarca vatandaş, sloganlar atarak Karabağlar Belediyesinin binasını mühürlemesine tepki gösterdi. Polisin ‘yolu açın’ uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar, yolu trafiğe açmadı. Protestoya, kendisi de Erzurumlu olan AK Parti Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Emrullah Kavuz da destek oldu.

Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ise protestolardan haberi olması üzerine bina önüne geldi. Ne olduğunu öğrenen başkan yardımcısı, vatandaşlara mührü sökün talimatı verdi. Bunun üzerine mühür söküldü ve yolda dakikalar sonra trafiğe açıldı.