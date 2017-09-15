Ders başı öncesi okullarda güvenlik önlemleri alındı

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlayacak olması sebebiyle 13 lise, 8 ortaokul, 8 ilkokul, 1 yüksek okul ve 5 özel rehabilitasyon merkezinde okul polisi uygulaması kapsamında her okula 1 polis memurunu görevlendirdiklerini belirten Ödemiş Emniyet Müdürü Kiremitçi, “Trafik yoğunluğu fazla ve ana arterlerde bulunan 13 okul önüne öğrenci ve velilerin okula giriş ve çıkışlarının kolaylaştırılması ve huzurun sağlanması için ekipler görevlendirildi.Görev alan polislerimiz ile Toplum Destekli Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliği Ekipleri koordineli çalışacak. Bu kapsamda, öğrencilerin şiddet ve şiddet içeren olaylara karşı korunması, maddi bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunmasına yönelik önlemlerin alınması, okul giriş ve çıkışlarında trafik asayiş yönünden önlemlerin alınması çalışmaları yapılacak. Ayrıca, öğrencilerin ruhsal ve bedensel ve cinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek müstehcen neşriyattan diğer olumsuz unsurlardan korunması, Servis şoförleri, Servis anneleri ile araçlarının trafik asayiş yönünden denetlenmesi yönünde çalışmalar alınan güvenlik tedbirleri arasında yer almakta. Yeni eğitim ve öğretim yılının huzur ve güven ortamı içinde geçmesi yönünde en azami tedbirler alınmaya devam edilecek” dedi.