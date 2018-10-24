DEÜ ve EÜ'nün kan ihtiyacının yüzde 100'ü karşılanamıyor

Gökay Gök, İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Ege Üniversitesinin (EÜ) kan taleplerinin yüzde 100'ünü karşılayamadıklarını belirterek, İzmir'de yılda 50 bin bağışçı aradıklarını söyledi. Dr. Gök ayrıca, kan bağışı konusunda kadınlara ulaşmakta güçlük çektiklerini ifade ederek özellikle kadınlara bağışçı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Gökay Gök, Laboratuvar Birim Şefi Prof. Dr. İsmail Hakkı Dündar ve Kan Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul, Ege Bölgesi'ndeki kan bağış oranları hakkında toplantı düzenledi. Dr. Gök, İzmir'de DEÜ ve EÜ kan taleplerinin yüzde 100'ünü karşılayamadıklarını dile getirerek, İzmir'de yılda 50 bin bağışçı aradıklarını söyledi. Dr. Gök ayrıca, kan bağışında kadınlara ulaşmakta zorluk çektiklerini, kan bağışı yapan kadınların yüzde 90'ının üniversite öğrencisi olduğunu, meslek gruplarında ise en az kan bağışını yine doktorlar, diş hekimleri ve eczacıların yaptığını ifade etti.

Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi'nin sahasında 93 kan kullanan hastane bulunuyor. Merkez, 91 hastanenin transfüzyon merkezinin kan ihtiyacının tümünü karşılıyor. 365 gün kan ihtiyacının tümünün karşılanabilmesi için İzmir'de yılda 50 bin veya yılda iki defa kan bağışında bulunacak 25 bin yeni kan bağışçısına ihtiyacı var. Gökay Gök, "İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesinin kan taleplerinin yüzde 100'ünü karşılayamıyoruz. Bu iki hastanenin kan ihtiyacınız, İzmir'in kendi ilinin kan ihtiyacını tam karşılamadığı için bu iki hastanenin kan ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılayamıyoruz. İzmir, kendi kendine yeten bir il değil. 50 bin ünite açığımız var. İzmir'de 50 bin bağışçı arıyoruz. 2018-2019'da artık bunu sonuçlandırmak istiyoruz. Hiçbir hasta yakınımız bu iki hastanemizde yatan hastası için kan aramak zorunda kalmasın. İzmir halkının ön yargıları, bahaneleri bırakıp bu programı desteklemelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

“Kadınların yüzde 90'ı üniversite gençliği”

2006'dan itibaren Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi olarak Ege Bölgesi'nde 1 milyon 750 bin kişiye eğitimler verdiklerini kaydeden Dr. Gök, şöyle konuştu:

"Sahada ayak basmadığımız nokta kalmadı. Ege Bölgesi'nde meydanlarında Kızılay'ın gezici ekip araçları görüyorsunuz. Vatandaşlarımız kan bağışımızı destekliyorlar. Ulaşamadığımız kişiler ise kadın bağışçılar. Avrupa'da kan verenlerin yüzde 45'i kadın bağışçı. 2006'da yılında başlayan “Güvenli Kan Temini Programı” kapsamındaki kadın bağışçı oranı yüzde 3'tü. 2018'in ekim ayında bu oran yüzde 14'e çıktı. Bu artışı sağlayan kadınların yüzde 90'ı üniversite gençliği. Pırıl pırıl bir gençlik geliyor. Bu programı destekleyen gençlere güvenim var. Üniversitelerde yüzde 20 oranında kan bağışı oluyor. Bunu yüzde 40'lara çıkaracağız.”

“Kadınlara ulaşamıyoruz”

Kadınlarda genç nesle ulaşmaya başlasalar da 30 yaş üstü ve yüksek eğitim görmeyen ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınlara ulaşma sorunu yaşadıklarını kaydeden Dr. Gök, bu kapsamda İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile 'İzmir Kanım Feda' projesini başlattıklarını söyledi. Bu proje sayesinde özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadın velilerin okullarda kan vermeye başladığını vurgulayan Dr. Gök, “Bu bir kadın hareketine döndü. Kadınların istediğinde nasıl başardığına şahit oldum. Şu an Avrupa ortalamasını, hem de dezavantajlı mahallerde geçtik. Oranımız yüzde 46 oldu. Bu anlamda ön yargıların kırılması, kadınların evden çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kan bağışı oranının gelir ve eğitim düzeyiyle artmadığını kaydeden Dr. Gök, kan bağışı oranlarında meslek grupları hakkında şu bilgileri verdi:

"Kan bağışı yapılmama sebeplerinin yüzde 50'si iğne korkusudur. Doktorlar, diş hekimleri, eczacılar en az kan bağışı yapan meslek gruplarından. İzmir'de 10 bin doktor var, kan bağışı yapan doktor sayısı 230. Doktorlarla tek tek sunumlar yaptık. Sorduğumuzda zaman sorunu yaşadıklarını söylüyorlar. En çok kan bağışında bulunan meslek grupları ise, serbest meslek, öğrenci, işçi, asker ve ev hanımı. Eskiden düşük orana sahip olup, çalışmalarımızla kan bağışı oranı artan meslek grupları ise öğretmenler, memurlar, şoförler ve mühendisler oldu.”

Üç ilde dört kan bağışı merkezi

Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi, 'Güvenli Kan Temini Programı' kapsamında Ege Bölgesi'nin kan ihtiyacının tümünü düzenli, bilinçli ve gönüllü bağışçılardan alınan kanlar ile karşılamak amacıyla İzmir, Manisa ve Aydın'da dört kan bağışı merkezinde faaliyetlerini sürdürüyor.