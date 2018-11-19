Dev üniversite, sanayi kenti Aliağa'nın kaderini değiştirecek

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Çaltılıdere bölgesinde bin 200 dönümlük alan üzerine kurulacak üniversite kampüsü ile ilgili çalışmalar devam ederken, onlarca öğrenciye hizmet verecek dev kampüsün, kentin ekonomik kalkınmasına ve istihdamına önemli katkılar sunması; yine şehirleşmenin de önünü açması bekleniyor.

Ege Üniversitesi senatosu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yoğun girişimleri ile kampüsün Çaltılıdere bölgesine kurulmasına karar verdi. Aliağa Belediye Meclisi de ağustos ayında aldığı kararla, kampüsün kurulabilmesi için Ege Üniversitesi'ne Çaltılıdere bölgesinde bin 200 dönümlük arsa tahsisinde bulundu. Ege Üniversitesi'nin Aliağa Çaltılıdere bölgesine kuracağı dev kampüs için çalışmalar sürerken, Avrupa standartlarındaki üniversite kampüsünün kentin ekonomik kalkınmasına ve istihdamına önemli katkılar sunması bekleniyor. Yine üniversitenin Aliağa'ya; bilim, kültür, sanat, eğitim alanında da bir takım katkılar sunabileceği belirtiliyor.

Başkan Acar'ın girişimleri etkili oldu

Kente bir üniversite kampüsü kurulması için çaba sarf eden Aliağalıların bu özleminin sona ermesinde ise Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın çalışmaları da etkili oldu. Son dört yıldır yoğun mesai harcayan Başkan Acar, emeklerinin karşılığını aldı. Aliağa Belediyesi ile Ege Üniversitesi'nin birlikte hareket ettiği kampüs projesinde; onkoloji bölümü de dâhil birçok fakülte ve yüksekokul yer alırken, kampüsün Ege Üniversitesi'nin merkezden kampüsünden sonra en büyük kampüslerinden birisi olması hedefleniyor. Tamamlandığında onlarca öğrenciye hizmet verecek olan dev kampüsün, Aliağa'nın şehirleşme sürecine de daha çok katkı sağlaması bekleniyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, Ege Üniversitesi Senatosu üyeleriyle bin 200 dönümlük arazinin Ege Üniversitesi'ne tahsis edilmesinin ardından Aliağa'ya çıkarma yapmıştı. Ege Üniversitesi'ne tahsis edilen arazileri senato üyelerine gezdiren Rektör Budak, yeni kampüsün ekonomik ve teknolojik alanda eğitimli iş gücü ihtiyacını karşılayacağını belirterek şunları söylemişti:

"Aliağa'da ekonomik, teknolojik, sağlık ve sosyal bilimler alanında insanlığın tarihi ufkunu belirleyen yeni bilimsel alanlar için kurulacak birimler bölgenin ekonomik ve teknolojik alanda eğitimli iş gücü ihtiyacını karşılayacaktır. Ekonomik ve teknolojik alanda önemli bir merkez haline gelen Aliağa'da Ege Üniversitesi'nin yer alması 'üniversite ile ekonomik ve teknolojik üretimi sağlayan kurumlar arasında' ortak bir dil ve hedef oluşturmak demektir."

Yine Çaltılıdere bölgesinde kurulması planlanan dev kampüsün, bölgede bulunan taş ocaklarının oluşturduğu çevre kirliliğininde önüne geçmesi hedefleniyor.

Bakan Kurum: "Şehrin mimarisine, kültürüne uygun bir proje olacak"

Ege Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof Dr. Necdet Budak ile ‘Yerinde değişim ve dönüşüm' protokolünün ön görüşmesini yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Aliağa ilçesi Çaltılıdere bölgesinde kurulacak olan uluslararası nitelikteki üniversite kampüsü hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti:

"Ege Üniversitesini ziyaret ederek üniversitenin Aliağa ilçesine kurulacak uluslararası standartlardaki yeni kampüsü ile ilgili toplantı gerçekleştirdik. Üniversitemizde bilim, sanat ve kültür faaliyetlerinin artması için bakanlık olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Aliağa'ya kurulacak yeni kampüsümüz; şehrin mimarisine, kültürüne uygun bir proje olacak. Ege Üniversitesi'nin dünya üniversitesi olma yolundaki altyapısını hazırlayacak, eğitim kalitesinin artırılması adına ne gerekiyorsa yapacağız."