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05 Haziran 2018 12:16

Dev yatırım yola çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 yıldır kesintisiz sürdürdüğü raylı sistem yatırımlarına yeni bir halka daha ekliyor.

Dev yatırım yola çıkıyor

05 Haziran 2018 12:16

İzmir Metrosu’nu Narlıdere’ye ulaştıracak dev projede imzalar atıldı. Derin tünelle geçilecek 7,2 kilometrelik hattın temeli 9 Haziran Cumartesi günü törenle atılacak.


İzmir’in 180 km’ye ulaşan raylı sistem ağı büyümeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Hafif Raylı Sistemi’nin 4. aşaması olarak adlandırılan F. Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki bölümün yapım işinin ihale sürecini tamamladı. 7,2 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşacak hattın yapımı için Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ile sözleşme imzalandı. 9 Haziran Cumartesi günü yapılacak temel atma töreniyle mevcut metro hattının Narlıdere’ye uzatılması için ilk temel atılacak.


İhale bedeli 1 milyar 27 milyon TL olan işin süresi 42 ay olarak planlandı. 7 istasyondan oluşan hatta Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Siteler ve son olarak Kaymakamlık istasyonları yer alıyor. Derin tünel olarak projelendirilen Narlıdere Metro hattı, 2 adet TBM (Tünel Açma Makinası) kullanılarak derin tünel tekniği ile yapılacağından, tünel inşaatı sırasında oluşması muhtemel trafik, sosyal yaşam ve alt yapı sorunları da minimuma indirilmiş olacak.




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