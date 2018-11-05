Devraldığı şirket hayatını kararttı

İzmir'de yaşayan Barış Tak'ın (22), devraldığı şirket nedeniyle hakkında 254 dava açıldı. Bugüne kadar 110 yıl hapis cezası verilen Tak, hakkında Türkiye'nin çeşitli illerinde devam eden davalarda, 600 yıl hapis cezası daha isteniyor.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ve güvenlik görevlisi olarak bir firmada çalışan Barış Tak, sözleşmesi sona erince şirketten ayrılarak yeni bir iş aramaya başladı. Alsancak semtinde bir sigorta şirketine iş başvurusunda bulunan Tak, burada çalışmaya başladı. Bir süre sonra sigorta şirketinin sahibi İ.A., iddiaya göre, bazı sıkıntıları olduğunu söyleyerek, firmayı kağıt üzerinde Barış Tak'a devretme teklifinde bulundu. Ücretine zam yapılan Tak, evlilik hazırlığı da yapacağı için bu teklifi kabul ederek şirketi üzerine devraldı. İddialara göre, şirketin çağrı merkezinde çalışanlar ise telefonla aradıkları ve sağlık sigortası satma bahanesiyle kredi kartı bilgilerini aldıkları vatandaşların hesaplarından para çekti. Yurt dışında ve Türkiye'nin farklı illerinde bu şirket tarafından dolandırıldıklarını anlayan çok sayıda kişi şikayetçi oldu. Verilecek yüksek ücretin cazibesine kapılarak şirketi üzerine devraldığı ileri sürülen Barış Tak, 14 Mart 2018'de polisin düzenlediği operasyonla Buca'daki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tak, tutuklanırken, Barış Tak hakkında, “Başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” suçlamasıyla 254 dava açıldı. Tutuklu bulunduğu Menemen Cezaevinden diğer illerdeki duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sİstemi (SEGBİS) ile bağlanarak katılan Tak'a sonuçlanan bazı davalardan toplam 110 yıl hapis cezası verildi. Barış Tak, 15 dosyadan beraat ederken, diğer davalarda 600 yılla yargılanmaya devam ediyor.

“Oğlum patron kurbanı”

Barış Tak'ın MS hastası ve aynı zamanda yüzde 96 engelli olan, yürüyemeyen babası Ayhan Tak (60) ile annesi Emine Tak (60), çocuklarının suçsuz olduğunu ileri sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Adalet Bakanlığından yardım istedi.

Oğlunun yüksek ücret vadeden patronunun kurbanı olduğunu ve suçsuz yere hapis yattığını savunan baba Ayhan Tak, “Ben MS hastasıyım, bana eşim bakıyor. Oğlumun durumu bizi ailecek yıktı. Ben ölmeden önce masumiyetine inandığım çocuğumun aklanmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Benim oğlum kandırıldı, üzerine şirket devredildi. Oğluma 3 bin lira maaş teklif edilmiş. O da paraya ihtiyacı olduğu için kabul etmiş. Benim oğlumun şirket kurup yanında 30 kişi çalıştıracak gücü yok. Bankalarda tek bir kuruşu yok. Evleneceği için kredi çekerek eşya almıştı. Onun borcu bile duruyor. Zaten bu borcu ödeyebilmek için bu işi kabul etmiş” dedi.

“Bu paralar hep yurt dışından çekilmiş” diyen baba Tak, “Benim çocuğumun bunu yapabilecek bir aklı yok. Mahkemelerden tek ricam, benim çocuğumun para trafiği araştırılsın. Bu paraları kim çekmiş, araştırılsın. Bu araştırma yapılırsa benim çocuğum aklanacak. Şu anda utanç duyuyorum ve dolandırılan insanlardan suçsuz olmasına rağmen oğlum adına özür diliyorum. Benim çocuğum masumdur ve kandırılmıştır. Gerçek suçlular yurt dışındadır. Zaten paralar da Brüksel'den, Kiev'den, Malta'dan çekiliyor. Benim oğlum hiçbir zaman yurt dışına da çıkmadı, pasaportu bile yok” ifadelerini kullandı.

Oğlunun davalardan ceza almaya devam ettiğini belirten baba Tak, “Bizim avukat tutacak paramız bile yok. O kadar çok dosyası var ki hiçbir avukat da kabul etmiyor” dedi.

Barış Tak'ın annesi Emine Tak ise oğlunun işe başlamadan önce aldığı Adli Sicil Kaydını göstererek, “Eskiden tertemiz sicili vardı. Şimdi 3 sayfa Adli Sicil Kaydı çıkıyor. Bu günden güne çoğalıyor” diye konuştu.