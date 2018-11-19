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Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Balçova ilçesinde hakimiyeti kaybolan tır devrilirken, sürücüsü ise hayatını kaybetti.

İzmir'in Balçova ilçesinde hakimiyeti kaybolan tır devrilirken, sürücüsü ise hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saatlerinde Balçova'da meydana geldi. Narlıdere istikametine seyreden Nevzat Erkoç idaresindeki 06 GCH 66 plakalı tır, otoyol girişine az bir mesafe kala bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı ve devrildi. Olayı gören diğer sürücüler hemen sağlık görevlilerine haber verirken, sürücü ekiplerin müdahalesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Erkoç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza sebebiyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, devrilen tırın çekilmesiyle normale döndü.

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