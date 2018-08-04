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04 Ağustos 2018 14:50

Devrilen traktörün altında kalarak can verdi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü, şarampole yuvarlanan traktörünün altında kalarak can verdi.

Devrilen traktörün altında kalarak can verdi

04 Ağustos 2018 14:50


Kaza, sabah saat 10.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski imam Hüseyin Dağlı (63) Ödemiş’e bağlı Çamyayla Mahallesi’nden evine döndüğü sırada kullandığı 35 AK 8420 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, 5 metrelik şarampole yuvarlandı. Yaşlı adam devrilen traktörün altında kaldı.


Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ve AKS ekipleriyle Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, sürücü Dağlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.


Kazayla ilgili inceleme başlatan ekipler, traktör çevresinde güvenlik şeridi çekerek savcıya bilgi verdi. Savcının olay yerindeki ön incelemesinin ardından Dağlı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




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