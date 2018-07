Dijital Pazarlama Uzmanı Gökhan Çakır, gazeteci-yazar Halime Erdoğan’ın sunduğu ‘Erkan Doğan ile Haber Sohbetleri’ programına katıldı. Çakır, dijital Pazarlamanın işletmelere özellikle mali bakımdan büyük avantaj sağladığını söyledi. "Dijital pazarlama işletmelerin veya kişilerin hizmet ve ürünlerini tanıtmak amacıyla kullandığı araçtır. Bu dijital kanallar Google, Facebook veya benzeri mecralarda olabilir" diyen Çakır, "Maliyet avantajı ilk sırada geliyor. Bütçeniz kadar harcama yapabiliyorsunuz. Diğer avantajı ise basılı ve diğer mecralara göre ölçülebilir olması. Yani verdiğinizin karşılığında ne kadarlık bir trafik elde ettiğinizi çok daha rahat ölçümleyebiliyorsunuz. Küçük ve orta işletmeyseniz bence dijital tarafta yatırım yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Maliyet aslına markaları ajansların nasıl yönlendirdikleri ile ilgili bir durum; çünkü markaları doğru yönlendirip markalara verdiğinin karşılığını alacakları güvencesini verirseniz ciddi veya düşük bütçeli bir yapabiliyor. Şunu söylemeliyim ki; günlük 5 TL’lik bir bütçede belirleyebilirsiniz. Beş yüz tl’lik bütçe belirleyen müşterilerimizde var. Burada asıl olay markanın elde edeceği ölçümlemeyi önceden öngörmesi ve planlaması denilebilir. Dışarıda bir broşür veya benzeri şeylerle reklam yaptığınızda reklamınızın sizinle ilgilenen birinin eline geçip geçmeyeceğinizi bilemiyorsunuz; ama dijital medyada hedef kitlenize veya sizi arayan kişiye ulaşabiliyorsunuz. Bu da direkt olarak dönüşüm oranlarınızı olumlu yönde etkileyebiliyor" diye konuştu.

"Markaları anlayıp hedef kitle analizlerini yapıyoruz"

Roof Digital Kurucusu Gökhan Çakır, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kadar değişken ve farklı bir sektörün olduğu yerde tek bir strateji geliştirmek doğru değil. Burada en önemli nokta her marka ve firmanın kendine ait bir stratejisi olması. Marka bizimle iletişime geçtiğinde ilk yaptığımız markanın medya planını oluşturup markayı tanımaya çalışmak; çünkü her markanın hedefi aynı değil. Bir marka daha fazla satış yapmak isterken diğer marka daha fazla tanınmak isteyebiliyor. Markaları anlayıp hedef kitle analizlerini yapıyoruz. Hedef kitleye nerede ve nasıl ulaşabileceğimizi araştırıp daha sonra bütçe planını oluşturuyoruz. İkinci önemli kısım ise verdiklerimizi ölçümlemek ve değerlendirme yapmak. Her ay bu şekilde analiz yaparak tekrar plan çiziyor ve bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz."